Regia: David Gordon Green

Cast: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Will Patton, Kyle Richards, Rohan Campbell, Stephanie McIntyre, Emily Brinks, Dillon Belisle

Genere: Horror

Durata: 111 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 13 ottobre 2022

"Halloween Ends" è il capitolo finale dalla famosa saga horror con Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode. La pellicola è diretta da David Gordon Green, già dietro la macchina da presa per "Halloween" del 2018 e "Halloween Kills", da una sceneggiatura di Paul Brad Logan, Chris Bernier, Danny McBride e David Gordon Green, basata sui personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill.

Halloween Ends: la trama

Lo scontro finale tra Laurie Strode e Michael Myers è inevitabile e solo uno di loro sopravviverà.

Sono passati quattro anni dagli accadimenti di "Halloween Kills". Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e passa il tempo scrivendo le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora e la donna ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di vivere serenamente.

Quando Corey Cunningham (Rohan Campbell), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena un'onda di violenza e terrore che rimetterà in gioco Laurie per affrontare definitivamente il male che non può controllare, una volta per tutte.

Un ruolo lungo quarant'anni

Jamie Lee Curtis torna per l'ultima volta nei panni di Laurie Strode, dopo aver interpretato il personaggio per più di quarant'anni, una delle più lunghe coppie attore-personaggio della storia del cinema. Quando è stato rilanciato nel 2018, "Halloween" è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise, realizzando il più grande weekend di apertura per un film horror con protagonista una donna.

In "Halloween Ends", Will Patton riprende il ruolo dell'agente Frank Hawkins, Kyle Richards quello di Lindsey Wallace e James Jude Courtney quello di "The Shape".