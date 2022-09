"Il colibrì" è un film diretto da Francesca Archibugi, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022, come film d'apertura.

Il colibrì: la trama del film

Marco Carrera (Pierfrancesco Favino) ripercorre con i suoi ricordi la propria vita a partire dai primi anni '70. La sua memoria torna a quando era un ragazzino e al mare conobbe una coetanea, Luisa Lattes, bellissima e dal carattere particolare. Da quel momento in poi Marco amerà per sempre Luisa, sebbene non riuscirà mai a stare insieme a lei. La donna che lo affiancherà nella sua vita sarà tuttavia Marina, che sposerà e da cui avrà una figlia, Adele. I tre vivranno a Roma, sebbene Marco debba spesso tornare a Firenze a causa di alcuni problemi che proverà a superare sostenuto dall'aiuto di Daniele Carradori, psicanalista della moglie.

La storia di Marco si svolgerà tra grandi amori e perdite, il tutto con una logorante resistenza che lo sostiene per il raggiungimento della felicità.