Festival di Venezia 2019: programma del 30 agosto

Il programma del 30 agosto del Festival di Venezia 2019 prevede due film in Concorso “Il sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone e “J’accuse” di Roman Polanski.

I Film in competizione della giornata

Il primo titolo della giornata tra i film in Concorso è “Il sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone, proiettato alle 16.45 in Sala Grande e alle 22.35 presso la sala PalaBiennale. Il regista, dopo aver portato a teatro l’opera omonima di Eduardo De Filippo, realizza un adattamento per il grande schermo. Protagonista della storia è Antonio Barracano, meglio noto come “il Sindaco”, un uomo rispettato e temuto da tutti, che si troverà ad avere a che fare con una vicende molto particolare, in cui un giovane gli chiede aiuto per uccidere il padre.

Alle 19.15 in Sala Grande e alle 20.30 in PalaBiennale il pubblico potrà apprezzare l’ultima fatica di Roman Polanski: “J’accuse”, nelle sale dal 21 novembre con il titolo “L’ufficiale e la spia“. La pellicola interpretata da Jean Dujardin, Louis Garrel e Emmanuelle Seigner affronta il celebre caso Dreyfus, per il quale si mosse anche Emile Zola con una lettera al presidente della repubblica francese. Il titolo in lingua originale si riferisce proprio all’editoriale scritto dal famoso giornalista e scrittore.

Festival di Venezia 2019: i film Fuori Concorso e delle altre sezioni

Quattro le opere Fuori Concorso programmate per il 30 agosto. Si parte alle 14.30 in Sala Grande con “The Kingmaker” della bravissima documentarista Lauren Greenfeld, che in questo lavoro si concentra sulla figura di Imelda Marcos, ex first lady e donna tuttora di rilievo nella scena politica della sua nazione.

Alle 21.00 in Sala Giardino è la volta dei cortometraggi “Electric Swan” di Konstantina Kotzamani, e “No One Left Behind” del messicano Guillermo Arriaga.

Alle 22.00 in Sala Grande viene presentato il biopic “Seberg” di Benedict Andrews con Kristen Stewart nei panni di Jean Seberg, icona della Nouvelle Vague e attivista politica.

Per la sezione Orizzonti le proiezioni in programma sono: il cinese “QiQiu” di Pema Tseden (14.15, Sala Darsena) e “Madre” di Rodrigo Sorogoyen (17.00, Sala Darsena)

Per Biennale College Cinema alle ore 17.00 in Sala Giardino viene proiettato il francese “The End of Love” di Keren Ben Rafael.

Per il programma completo: programma del 30 agosto.

Stefano Mazzola