Regia: Jeff Wadlow

Cast: Michael Peña, Maggie Q, Portia Doubleday, Lucy Hale, Michael Rooker, Kim Coates, Charlotte McKinney, Ryan Hansen, Jimmy O. Yang, Parisa Fitz-Henley, Austin Stowell, Robbie Jones, Nick Slater, Ian Roberts, Evan Evagora, Tim Wong, Joshua Diaz

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 13 febbraio 2020

“Fantasy Island” è un film horror diretto da Jeff Wadlow e prodotto dalla BlumHouse che segue le vicende di un gruppo di turisti.

Fantasy Island: un’isola con un segreto

Da tempo immemore ormai nei media l’isola è considerata simbolo di qualcosa di inquietante e sconosciuto, che risveglia gli istinti più cupi e primordiali di chiunque calpesti il suo suolo sabbioso.Questo topos è presente anche nel cinema, o più in generale nel mondo del grande e piccolo schermo (basta pensare alla celeberrima serie TV “Lost”, per citare un esempio), e “Fantasy Island” si inserisce appieno sui binari di questa linea narrativa.

Su di un’isola misteriosa e remota da quale parte nell’Oceano Pacifico il quanto mai misterioso Mr. Roarke gestisce un resort di lusso, in cui attira i propri clienti con la più allettante delle promesse: lui sarà in grado di far avverare ogni loro desiderio.

All’inizio tutto sembra essere meraviglioso per i protagonisti, che si vedono accogliere in un luogo da sogno, ma presto il sogno si trasformerà per loro in un incubo.

Fantasy Island: cast e produzione

La casa di produzione BlumHouse è famosa per aver collaborato alla creazione di pellicole horror acclamate in tutto il mondo come “Halloween” (2018), di David Gordon Green, che narra la storia di una donna diventata modello di tenacia femminile nel rifiutare categoricamente il suo ruolo di vittima, e il fenomeno “Scappa - Get Out” (2016), in cui il regista Jordan Peele esplora il razzismo negli USA attraverso una trama grottesca e di forte impatto.

Jeff Wadlow è famoso per aver diretto opere apprezzate dal pubblico come “Never Back Down” (2008) e “Kick-Ass 2” (2013), nonché il film dell’orrore “Obbligo o verità” (2018), la storia di un gruppo di ragazzi che si ritrova intrappolata in un lugubre gioco di vita o di morte.