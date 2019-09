Drive Me Home (2018)

Regia: Simone Catania

Cast: Vinicio Marchioni, Marco D'Amore, Francesco Bianco, Gabriele Vinci, Chiara Muscato, Lou Castel, Jennifer Ulrich, Nicola Adobati

Genere: avventura, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia, Germania 2018

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 26 settembre 2019

"Drive Me Home" è il film d'esordio del torinese Simone Catania presentato nella sezione Festa Mobile del trentaseiesimo Torino Film Festival, che analizza il tema dell'emigrazione, della nostalgia e dell'amicizia in modo forte.

Drive Me Home: un on the road sulla ricerca di un posto chiamato casa, ovunque esso sia

Antonio (interpretato da Vinicio Marchioni) e Agostino (Marco D'Amore), amici per la pelle dalla loro infanzia, sono cresciuti in un piccolo villaggio incastrato tra le montagne della Sicilia rurale con il desiderio di fuggire dalla loro vita e scoprire il mondo.

Ora quasi sulla trentina, vivono entrambi all’estero ma non si vedono da anni.

Antonio abita da solo a Bruxelles, ma nel momento in cui scopre che la proprietà che ha ereditato da suo nonno, da tempo abbandonata, sta per essere venduta all’asta, decide di cercare il suo amico d’infanzia, con l'intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale anche Agostino è molto legato.

In un viaggio in camion verso la casa natia attraverso l'Europa, i due amici si trovano a confrontarsi con le loro nuove vite, sui motivi che li hanno divisi e su quali siano le loro vere origini: vecchi conflitti e nuove rivelazioni minacciano costantemente la fine di questo viaggio.

Gli interpreti protagonisti

Vinicio Marchioni è interprete di due pellicole nelle sale in autunno. Oltre che in "Drive Me Home" è presente infatti anche nel lungometraggio di Donato Carrisi "L'uomo del labirinto".

Marco d'Amore nel 2019 ha vestito per l'ultima volta i panni di Ciro di Marzio in "L'immortale", nelle sale dal 12 dicembre.