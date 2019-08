Regia: Marco D’Amore

Cast: Marco D’Amore

Genere: drammatico, colore

Durata: n.d.

Produzione: Italia 2019

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Marco D'Amore, che ha vestito i panni di Ciro di Marzio, uno dei più iconici di “Gomorra”, la serie tv ispirata al romanzo dello scrittore Roberto Saviano, ha dato vita a uno spin-off incentrato completamente sul suo personaggio, a metà tra la quarta e la quinta stagione del prodotto televisivo.

Trama de "L'immortale", spin-off di "Gomorra" dedicato a Ciro di Marzio

All’inizio del film si vede il corpo del boss Ciro affondare sempre di più, mentre in sottofondo si sentono riaffiorare i ricordi di una vita difficile trascorsa tra le strade di Napoli. "L'immortale" racconta l'ascesa di un ragazzino che da figlio di nessuno cerca di diventare qualcuno. Già da neonato Ciro si guadagna il soprannome di "immortale", essendo l'unico a salvarsi dal crollo del palazzo in cui vive in seguito a un terremoto. Uno sbalzo temporale porta lo spettatore dieci anni più tardi, quando quel bambino diventato più grande comincia a farsi strada in un mondo fatto di criminali. Sarà un’educazione del genere assorbita già in tenera età a farlo diventare il camorrista Ciro.

Cast

Marco d’Amore oltre a interpretare nuovamente Ciro dirige anche il film. Non si tratta della sua prima volta da regista, dal momento che l'attore campano aveva già ricoperto questo ruolo in un paio di episodi della serie di Sky. Con l'immortale, però, Marco d'Amore fa il suo esordio alla regia con un film per il grande schermo. Tra le pellicole a cui invece ha preso parte come interprete compaiono “Brutti e cattivi”, film del 2017 per la regia di Cosimo Gomez, e “Un posto sicuro” diretto da Francesco Ghiaccio. Con quest'ultimo Marco d'Amore è tornato a collaborare per “Dolcissime”, un teen drama di cui l'attore ha scritto la sceneggiatura.