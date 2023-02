Chi è Stephanie Hsu? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Everything Everywhere All at Once”

Stephanie Hsu è una celebre attrice statunitense, nota per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once. Grazie a questo ruolo, ha ricevuto due candidature e una candidatura ai “Critics’ Choice Awards” e agli “Screen Actors Guild Awards” e una candidatura al premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Conosciamo meglio la sua vita e ripercorriamo insieme tutte le tappe della sua carriera.

Indice

Chi è Stephanie Hsu

Nome: Stephanie

Stephanie Cognome : Hsu

: Hsu Età: 33

33 Data di nascita: 25 novembre 1990

25 novembre 1990 Luogo di nascita: Torrance, Los Angeles, California

Torrance, Los Angeles, California Colore dei capelli : castani

: castani Colore degli occhi : marroni

: marroni Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione : attrice

: attrice Altezza: non disponibile

non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: stephaniehsuofficial

Biografia

Stephanie Hsu è una giovane attrice statunitense nata il 25 novembre 1990 a Torrance, Los Angeles, in California. Sua madre, quando era solo un adolescente, si era trasferita negli Stati Uniti per motivi educativi. Durante la sua adolescenza, ha conseguito gli studi nella Palos Verdes Peninsula High School. Appassionata al mondo della recitazione sin da piccola, si è trasferita a Brooklyn per dedicarsi al teatro e nel 2012 si è diplomata alla NYU Tisch School of the Arts.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stephanie Hsu (@stephaniehsuofficial)

Lavoro e Carriera

La carriera di Stephanie Hsu inizia sul palco del teatro dove il suo interesse principale è la commedia. La sua prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2013 nella serie comica di MTV Girl Code. In questi anni ottiene il suo primo ruolo televisivo in The Path dove interpreta Joy. Nel 2019 entra a far parte del cast, a partire dalla terza stagione, della serie tv La Fantastica Signora Maisel, dove si cimenta dei panni di Mei. È nota anche per aver recitato nella pellicola Asking For It. Il suo lavoro più recente risale al 2022 dove recita in Everyrhing Everywhere All At Once Al fianco di Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.

Filmografia

The Four-Faced Liar (2010)

Come far perdere la testa al capo (2018)

Asking for It (2020)

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021)

Everything Everywhere All at Once (2022)

Televisione

Dandelion (2004)

Jest Originals (2012)

Connection Unavailable (2015)

Unbreakable Kimmy Schmidt (2016)

Opus for All (2016)

Affordable NYC (2016)

Nightcap (2016)

The Path (2016-2018)

Indoor Boys (2018)

Guap (2018)

Legendary Place (2018)

La fantastica signora Maisel (2019-2022)

Karate Tortoise (2020)

Awkwafina è Nora del Queens (2020-2021)

Riconoscimenti e Premi

Premio Oscar

2023 Candidatura alla miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once

Critics’ Choice Awards

2023 Candidatura per la miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once

Independent Spirit Awards

2023 Candidatura per la miglior performance rivelazione per Everything Everywhere All at Once

Saturn Award

2022 Candidatura per la miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once

Screen Actors Guild Award

2020 Miglior cast in una serie commedia per La fantastica signora Maisel

2023 Candidatura per la migliore attrice non protagonista cinematografica per Everything Everywhere All at Once