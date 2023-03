Chi è Ke Huy Quan? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Everything Everywhere All at Once”

Ke Huy Quan è uno dei protagonisti del film “Everything Everywhere All at Once”. Sul set con Michelle Yeoh, il celebre attore americano ha ottenuto grande successo nel mondo del cinema conquistando anche il premio come miglior attore non protagonista ai Golden Globes. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Ke Huy Quan

Biografia

Jonathan Luke Ke Huy Quan è un attore americano di origini vietnamite nato il 20 agosto nel 1971 a Saigon, in Vietnam del sud. Quando è nato fu costretto a lasciare il suo paese a causa dell’esercito della Repubblica del Vietnam il quale fu sconfitto durante la caduta di Saigon. Selezionata per l’asilo politico, la sua famiglia ha potuto spostarsi nel Stati Uniti dove ha potuto realizzare il suo sogno: diventare un attore. Ha frequentato il Mount Gleason Jr. High a Tujunga in California, e la Alhambra High School di Alhambra, in California. Successivamente ha conseguito la laurea alla School of Cinematic Arts della University of Southern California e poi è diventato uno studente dell’Università di Manchester, nel Regno Unito.

Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo a disposizione molte informazioni. Tuttavia, è noto che Ke Huy Quan vive una storia d’amore con la sua storica fidanzata Corrinna Ke Quan. La coppia è sposata ma non ha figli.

Lavora e Carriera

Ke Huy Quan ha debuttato nel mondo del cinema alla tenera età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia. Qui ha ottenuto il ruolo del collaboratore di Harrison Ford Short Round in “Indiana Jones“ e “Temple of Doom“. Nel 1986 è apparso nel film giapponese “Passangers”. Lo stesso anno ha fatto il suore ingresso nel mondo delle serie tv interpretando il ruolo di Sam in “Together We Stand” e qualche anno dopo si è cimentato nei panni di Jasper Kwong in “Head Of The Class”.

Da questo momento in poi è iniziata la scalata verso il successo dato che è stato selezionato per prendere parte a vari film come per esempio “I Goonies”, “Breathing Fire”, “Encino Man” e “Second Time Around”. Il film più recente in cui ha recitato è “Everything Everywhere All At Once”.

A marzo del 2023, durante la notte degli Oscar, l’attore vince il premio come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in “Everything, Everywhere all at Once”.

Film e Fiction

Il sequel per i Goonies e la serie di Indiana Jones

Di recente, Ke Huy Quan ha espresso il desiderio di realizzare il sequel per “I Goonies”. In occasione dei Golden Globes ha dichiarato:

Negli ultimi 30 anni abbiamo provato a fare I Goonies 2. Avrei voluto fosse successo quando ero giovane, pensavo che ne avrei avuto bisogno per svoltare la carriera. Avevamo numerose sceneggiature ma nessuna che potesse essere all’altezza del film originale.

Everything Everywhere All at Once (2022)

I Goonies (1985)

Finding ‘Ohana (2021)

Indiana Jones e il tempo maledetto (1984)

Together We Stand (1986)

Head of the Class (1989)

Passangers (1986)

Breathing Fire (1991)

Encino Man (1992)

Second Time Around (2002)

Non è tutto. L’attore non ha escluso la possibilità di partecipare ad una eventuale serie di “Indiana Jones”. Queste sono state le sue parole:

Prima di tutto, amo il personaggio di Short Round, è fantastico. Lo trovo divertente, coraggioso, salva il culo di Indy, e se la Disney o la Lucasfilm venissero da me e mi dicessero ‘Vogliamo realizzare uno spinoff su Short Round’, risponderei ‘Sono qui’.

Curiosità

