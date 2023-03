Chi è Serena Iansiti? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice de’ “Il commissario Ricciardi”

Serena Iansiti è una nota attrice italiana che interpreta Livia Lucani nella serie tv Il Commissario Riccardi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita, biografia, carriera e lavori.

Nome: Serena

Serena Cognome : Iansiti

: Iansiti Età: 38

38 Data di nascita: 11 maggio 1985

11 maggio 1985 Luogo di nascita: Napoli

Napoli Segno Zodiacale: Toro

Toro Professione : Attrice

: Attrice Altezza: 170 cm

170 cm Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore occhi : Marroni

: Marroni Colore capelli : Castani

: Castani Profilo Instagram Ufficiale: jansity

Biografia

Serena Iansiti è una giovane attrice italiana nata nella città di Napoli il 5 maggio 1985. La 38enne trascorre la sua infanzia e adolescenza a Latina in quanto la sua famiglia si è trasferita qui affinché suo padre potesse esercitare la sua professione di magistrato. Dopo aver conseguito il diploma scientifico, all’età di 19 anni è ammessa al Centro Sperimentale Di Cinematografia di Roma. Tuttavia, già nel corso della frequentazione del liceo mostra una passione per la recitazione. Pertanto inizia a seguire corsi di teatro serali e approda al Teatro Domus di Latina.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, sappiamo che è stata impegnata in una relazione con l’attore veneto Paolo Pierobon dal 2012 al 2018. Tuttavia, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto ma non sono mai venuti a conoscenza i motivi della rottura. Attualmente Serena è fidanzata con Ferran Paredes Rubio, direttore della fotografia spagnolo. I due sono amici di vecchia data ma nel corso degli anni il loro rapporto si è trasformato in qualcosa che va oltre l’amicizia adesso vivono insieme e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. La coppia ha dato anche alla luce una bellissima figlia di nome Viola.

Lavoro e Carriera

Serena Iansiti inizia a formarsi come attrice presso il Centro Sperimentale Di Cinematografia di Roma. Laa sua carriera inizia nel 2011 quando prende parte a La Misteriosa Scomparsa di W. Da questo momento in poi, viene notata dei più grandi professionisti del mondo del cinema. Infatti nel 2007 arriva una proposta: interpreta il ruolo di Lavinia Grimani in Centovetrine. Successivamente è la volta di un film Un Natale Per Due. Nel 2012 recita in famose Serie Tv: è Ilaria Abate in Squadra Antimafia-Palermo Oggi, diventa protagonista in I Segreti Di Borgo Larici e recita in Le Tre Rose Di Eva. Nel 2015 approda nella seconda stagione di Il Giovane Montalbano dove si cimenta nei panni di Stella Parenti. Poi è la volta de I Bastardi Di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi accanto a Lino Guanciale. Tra le altre fiction in cui recita rientrano anche Don Matteo e Un Passo Dal Cielo.

Film

Fondi ’91, regia di Dev Khannai (2013)

Lords of London, regia di Antonio Simoncini (2014)

La solita commedia – Inferno, regia di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro (2015)

Non c’è campo, regia di Federico Moccia (2017)

L’agenzia dei bugiardi, regia di Volfango De Biasi (2019)

Serie Tv

CentoVetrine (2007-2011)

Un Natale per due, regia di Giambattista Avellino (2011)

Squadra antimafia – Palermo oggi quarta stagione (2012)

I segreti di Borgo Larici (2014)

Le tre rose di Eva – terza stagione (2015)

Il giovane Montalbano – seconda stagione (2015)

I bastardi di Pizzofalcone – (2017-2021)

Il commissario Montalbano – episodio Amore (2018)

Che Dio ci aiuti – episodi 5×19 e 5×20 (2019)

Don Matteo – dodicesima stagione (2020)

Il commissario Ricciardi (2021-in corso)

Un passo dal cielo (2021)