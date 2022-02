Terminate le riprese di “Don Matteo 13”

Sono terminate le riprese di Raoul Bova sul set di “Don Matteo 13”: un giorno di grande emozione per questa nuova avventura appena terminata.

Don Matteo 13: Don Massimo sostituirà Don Matteo nel cuore degli spettatori

Don Massimo (Don Matteo e da tutti gli altri. Un prete contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a stare dentro le quattro mura della canonica. Raoul Bova ) sarà un prete diverso, dae da tutti gli altri. Un prete contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a stare dentro le quattro mura della canonica.

Un uomo dalla fede solida, che ha un rapporto con Dio solido come una roccia, che deve comunque vedersela con le difficoltà che affliggono l’uomo comune, inserito in un mondo sempre più complicato in cui vivere. Un prete che, come tutti noi, non ha sempre una soluzione a tutto, anzi, a volte ha anche bisogno di sfogarsi, di scaricare le tensioni.

“Don Matteo 13” vedrà Don Massimo arrivare a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia, portando con sé la sua vocazione travagliata e un passato misterioso. Un prete moderno che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue. Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata una vita solitaria, senza famiglia, e che invece scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la grande famiglia di Don Matteo.

Maria Grazia Bosu

19/02/2022