Chi è Milena Miconi? Biografia, lavoro e curiosità sulla star del Grande Fratello Vip

Milena Miconi è una celebre attrice ed ex modella. Nell’anno 2022, l’abbiamo vista prendere parte al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita, carriera e qualche curiosità.

Chi è Milena Miconi

Nome: Milena

Milena Cognome : Miconi

: Miconi Età: 51

51 Data di nascita: 15 dicembre 1971

15 dicembre 1971 Luogo di nascita: Roma

Roma Nazionalità : Italiana

: Italiana Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione : Attrice e modella

: Attrice e modella Altezza: 178 cm

178 cm Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore capelli : castani

: castani Colore occhi : verdi

: verdi Profilo Instagram Ufficiale: milena_miconi

Biografia

Milena Miconi è una celebre attrice ed ex modella nata a Roma il 15 dicembre 1971. Oltre a godere di una ricca carriera televisiva, la 51enne ha alle spalle anche una soddisfacente esperienza nel mondo della moda. Durante la sua adolescenza ha conseguito il diploma in ragioneria. Successivamente sente il desiderio di iscriversi ai corsi di recitazione ed è così che negli anni 80 prende parte ad alcune rappresentazioni teatrali. La svolta giunge nei primi anni 90 quando, dopo aver conseguito gli studi di recitazioni, inizia la sua carriera come attrice di fotoromanzi.

Vita Privata

Milena Miconi nasce dal padre Osvaldo il quale esercita la professione di tappezziere e la madre Maria Grazia. La donna ha un fratello di nome Marco con il quale ha un rapporto speciale. Per quanto riguarda la vita sentimentale dell’attrice, sappiamo che nel 2019 ha sposato Mauro Graiani, regista e sceneggiatore nato a Genova nel 1962. Dopo ben 18 anni di fidanzamento, la coppia ha dato luce a due figlie: Sofia, nata nel 2003 e Agnese, nata nel 2010.

Carriera

L’esordio sul grande schermo di Milena Miconi avviene nel 1997, quando partecipa a due film: Finalmente Soli e Fuochi D’artificio. Tuttavia, qualche anno dopo entra a far parte del mondo della televisione quando recita in Un Posto Al Sole cimentandosi nel ruolo di una ladra d’auto. Tra il 1999 e il 2000 è ancora in televisione, infatti prende parte al cast di Don Matteo. In questi anni, tra teatro, tv e cinema, inizia la scalata verso il successo fino a quando approda nella serie Carabinieri interpretando il magistrato Claudia Morresi. Per la 51enne non solo fiction, ma anche reality show. Infatti, nel 2022 diventa una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Film

Finalmente soli (1997)

Fuochi d’artificio (1997)

Il sottile fascino del peccato (2010)

Un piccolo cambio di programma (2010)

La strada di Paolo (2011)

Divino (2011)

100 metri dal paradiso (2012)

Miss Wolf and the Lamb (2012)

Il disordine del cuore (2013)

Babbo Natale non viene da Nord (2015)

Felicissime condoglianze (2017)

Amici per la pelle (2022)

Serie Tv

Un posto al sole (1997)

S.P.Q.R. (1998)

Anni ’50 (1998)

Tequila & Bonetti (2000)

Don Matteo (2000)

La casa delle beffe (2000)

Carabinieri (2003-2004)

Don Matteo (2004, 2006)

Edda (2005)

San Pietro (2005)

Una famiglia in giallo (2005)

Gente di mare (2007)

Vita da paparazzo (2008)

Terapia d’urgenza (2008)

Sarò sempre tuo padre (2011)

Il delitto di Via Poma (2011)

La vita che corre (2012)

Rex (2013)

Un medico in famiglia (2013)

Il restauratore (2014)

Vita (2021)

4 misteri e un funerale (2022)

Curiosità