Grande Fratello Vip 3: focus sugli attori della casa

Da lunedì 4 settembre è in onda la terza edizione dello Show televisivo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Nel cast di questa edizione figurano molti volti noti del mondo del cinema italiano. L’ultimo ingresso nella casa avvenuto durante la diretta dell’ultima puntata è stato quello della showgirl e attrice Lory Del Santo.

Grande Fratello Vip 3: ecco chi sono gli attori concorrenti del popolare Reality Show di Canale 5

Ultima a fare l’ingresso nella famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia è stata Lory Del Santo, noto personaggio pubblico italiano con una lunga carriera divisa tra TV e cinema. Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 1978 con il film “Sarò tutta per te, episodio di Dove vai in vacanza?” regia di Mauro Bolognini, nello stesso hanno Lory è stata diretta anche da Adriano Celentano nella pellicola “Geppo il folle“. La concorrente del Grande Fratello Vip 3, è nota al cinema sopratutto per i ruoli “bollenti” interpretate in storiche commedie italiane tra cui: “I seduttori della domenica” di Dino Risi del 1980, “L’onorevole con l’amante sotto il letto” firmato da Mariano Laurenti nel 1981 e nello stesso anno ha anche preso parte al film, “Bollenti spiriti” regia di Giorgio Capitani.

Lory Del Santo ha fatto il suo ingresso lunedì scorso nella casa, dopo avere fatto una lunga chiacchierata in studio con la conduttrice dello Show, alla quale ha raccontato la sua verità sulla prematura scomparsa del figlio 19enne, morto suicida due mesi fa.

Altro personaggio noto al mondo del cinema italiano presenta nella casa del GFVip è l’attrice e regista Eleonora Giorgi. Come dimenticare la fantastica interpretazione della giovane Eleonora nel film “Borotalco” del 1982 al fianco del grande Carlo Verdone. Non solo cinema per la bella Giorgi, l’attrice è stata al centro della cronaca rosa italiana per i suo amori. Nel 1979 Eleonora Giorgi sposò Angelo Rizzoli noto imprenditore italiano coinvolto anche nello scandalo della P2, mentre oggi la Vip, invece, vive una solida storia d’amore con il bel attore Massimo Ciavarro.

La Giorgi è già stata in queste ore protagonista nella casa di un’accesa discussione con un’altra esponente del cinema del Bel Paese, stiamo parlando di Jane Alexander meglio nota come la contessa Lucrezia Van Necker nella popolare serie televisiva “Elisa di Rivombrosa“. Le due vip hanno avuto uno scontro a causa della nomination subita dall’Alexander che rischia di uscire dal gioco nella diretta della prossima settimana.

Grande Fretello 3: la bufera mediatica contro Enrico Silvestrin

Tra gli attori presenti nella casa del Grande Fretello 3 troviamo anche il romano Enrico Silvestrin, attualmente al centro di una bufera mediatica causata da alcune dichiarazione considerate “omofobe”, che postato sulle sue pagine social dell’attore prima del suo ingresso nello Show. Le accuse mosse a Enrico Silvestrin sono state già prontamente smentite dallo stesso nella diretta televisiva di lunedì.

Per quanto riguarda, invece, la carriera dell’artista romano, tra i lavori più recenti troviamo la partecipazione al film del 2013 di Federico Moccia “Universitari – Molto più che amici“, mentre nel 2006 era stato diretto da Gabriele Albanesi nella pellicola “Il bosco fuori“.

Il Grande Fratello 3 e i suoi protagonisti già ci stanno regalando dei succulenti dei grandi -si fa per dire- momenti di alta televisione, in attesa di scoprire cosa succederà nella prossima diretta di Canale 5, potete seguire la vita nella casa attraverso la striscia quotidiana in onda sulle reti mediaset.

Chiara Broglietti

03/10/2018