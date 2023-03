Chi è Lucrezia Guidone? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Mare Fuori”

Lucrezia Guidone si cimenta nei panni di Sofia Durante nella terza stagione di Mare Fuori. Nella serie tv targata Rai Play, è un’educatrice e si presenta come una donna autoritaria. Scopriamo insieme chi è la new entry nel cat di Mare Fuori.

Indice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Guidone (@lucreziaguidone)

Chi è Lucrezia Guidone

Nome: Lucrezia

Lucrezia Cognome : Guidone

: Guidone Età: 36

36 Data di nascita: 3 giungo 1986

3 giungo 1986 Luogo di nascita: Pescara

Pescara Nazionalità : Italiana

: Italiana Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione : Attrice

: Attrice Altezza: Non disponibile

Non disponibile Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore capelli : castani

: castani Colore occhi : azzurri

: azzurri Profilo Instagram Ufficiale: lucreziaguidone

Biografia

Lucrezia Guidone è un’attrice italiana nata a Pescara, ma con origini di Spinazzola, il 3 giugno 1986. Cresciuta insieme alla madre pianista e alla zia ballerina, sin da piccola, impara ad amare l’arte, la musica e la danza. Tuttavia, la sua più grande passione è la recitazione. Alla luce di questo, dopo aver conseguito il diploma, decide di trasferirsi a Roma dove si iscrive all’Accademia D’Arte Nazionale Drammatica – “Silvio D’Amico”. Successivamente, continua la formazione al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York dove incontra volti importanti del cinema come per esempio Nicole Kidman.

Vita Privata

L’attrice è un persona molto riservata, alla luce di questo non abbiamo a disposizione informazioni sulla sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che attualmente vive a Roma ed è innamorata della vita e dell’amore per se stessa. Queste sono state le sue parole rilasciate in occasione di un’intervista:

L’amore è amore sia nei confronti dell’altro che nei confronti di se stessi. Se mettiamo al centro noi stessi, riusciamo ad essere presenti anche nell’amore dell’altro in modo più autentico.

Lavoro e Carriera

Il debutto di Lucrezia Guidone nel mondo del cinema avviene nel 2009 quando ottiene un ruolo nel film Il Grande Sogno dopo la proposta di Michele Placido. A seguito di varie interpretazioni, cattura l’attenzione dal maestro Ronconi grazie al quale recita in un noto spettacolo teatrale. Malgrado le numerose proposte cinematografiche e televisive, la 36enne rimane per un po’ di tempo al teatro il quale diventa la sua seconda casa. Nel frattempo, giungono altre collaborazioni con Lorenzo Salveti e Valerio Binasco. Da questo momento in poi, inizia la scalata verso il successo. Infatti, nel 2012, ottiene un riconoscimento prestigioso in ambito teatrale, ovvero il Premio Ubu. Dal 2014 prende parte al cast di diversi film fino a quando giunge la vera svolta: nel 2022 quando prende parte a una serie tv di Marco Missiroli su Netflix. Un anno dopo, interpreta Sofia nella terza stagione di Mare Fuori.

Cinema

Il grande sogno (2009)

Noi 4 (2014)

La scuola d’estate (2014)

Senza distanza (2015)

Dove cadono le ombre (2017)

La ragazza nella nebbia (2017)

Qui rido io (2021)

Serie Tv

In cerca d’autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello (2014)

Dov’è Mario? (2016)

Non uccidere (2017)

Luna Nera (2020)

Summertime (2021-2022)

Fedeltà (2022)

Mare fuori (2023)

Curiosità

Lo sapevi che Lucrezia Guidone…