Le riprese della quarta stagione di “Mare Fuori” inizieranno a breve, ecco quando

Mare Fuori è senza dubbio una delle serie del momento, conquistando pubblico e critica. Racconta le vicende dei detenuti dell’immaginario IPM (Istituto di pena minorile), ispirato al carcere di Nisida. La serie è ideata da Cristiana Farina e prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Le riprese sono state effettuamente principalmente nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli.

I 12 episodi di Mare Fuori 3 sono disponibili su RaiPlay ed è arrivata in chiaro su Rai 2 il 15 febbraio. Nel frattempo trapelano le prime notizie sulla quarta stagione della serie, ormai diventata fenomeno nazionale. Infatti i protagonisti hanno anche avuto l’onore di salire sul palco dell’Ariston per cantare la sigla “O mar for“.

Secondo alcune indiscrezioni, le riprese di Mare Fuori 4 inizieranno a maggio 2023. Sono previste delle new entry, mentre resta ovviamente segreto l’esito dei personaggi nel finale della terza stagione. I nuovi episodi quindi dovrebbero essere disponibili nel 2024, anche se non si sa ancora dove usciranno prima, se su Raiplay o in chiaro.

Mare Fuori, il cast della serie

Le new entry si aggiungeranno ai personaggi che si presuppone ci saranno nella quarta stagione, ovvero Massimo Esposito (interpretato da Carmine Recano), Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo), Liz (interpretata da Anna Ammirati), Pino (interpretato da Artem Tkachuk), Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito), Gianni Cardiotrap (interpretato da Domenico Cuomo), Milos (interpretato da Antonio D’Aquino), Giulia Crazy J (interpretata da Clara Soccini), Kubra (interpretata da Kyshan Wilson), Micciarella (interpretato da Giuseppe Pirozzi), Cucciolo (interpretato da Francesco Panarella), Dobermann (interpretato da Enrico Tijani), Silvia Scacco (interpretata da Clotilde Esposito), Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo), Beppe Romano (interpretato da Vincenzo Ferrera), Alfredo D’Angelo (interpretato da Giuseppe Tantillo) e Lino (interpretato da Antonio De Matteo).

Cose ne pensate della terza stagione di Mare Fuori?