Chi è Herbert Ballerina? Biografia, curiosità e lavoro sul protagonista di “LOL 3”

Tra i protagonisti della terza stagione i LOL-Chi Ride è Fuori troviamo Herbert Ballerina. Pseudonimo di Luigi Luciano, è un celebre comico, attore, produttore cinematografico italiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Herbert Ballerina?

Nome: Luigi

Luigi Cognome : Luciano

: Luciano Età: 43

43 Data di nascita: 7 marzo 1980

7 marzo 1980 Luogo di nascita: Campobasso

Campobasso Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Professione : Attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico

: Attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico Altezza: 1,73 m

1,73 m Peso: 70 kg

70 kg Colore occhi : Neri

: Neri Colore capelli : Neri

: Neri Profilo Instagram Ufficiale: herbert_ballerina

Biografia

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, è un attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico italiano nato a Campobasso il 7 marzo 1980. Il 43enne ha studiato presso il DAMS di Bologna e successivamente si è trasferito a Milano. Qui ha iniziato a lavorare come assistente per la Shortcut Production di Marcello Macchia ed Enrico Venti.

Vita Privata

Essendo una persona molto riservata, non abbiamo a disposizione molte informazioni in merito alla vita privata di Herbert Ballerina. Tuttavia si vocifera che fino a qualche anno fa fosse fidanzato con una collega, Lucia di Franco. Si tratta di una notizia che non è mai stata confermata dal diretto interessato. Inoltre, da qualche anno, I due non si mostrano più insieme. Alla luce di questo, la coppia potrebbe anche aver messo un punto definitivo alla loro relazione.

Carriera

Luigi Luciano inizia debuttare come attore e autore quando lavora come assistente per la Shortcut Productions di Marcello Macchia e Enrico Venti utilizzando lo pseudonimo di Herbert Ballerina. Tuttavia, la scalata verso il successo inizia quando si cimenta nel ruolo come “L’uomo che usciva la gente” nei finti trailer prodotti con Maccio Capatonda. Da questo momento in poi sono seguite diverse partecipazioni a vari film, programmi televisivi e serie tv. Infatti, nel 2011 ha preso parte al cast del film Che bella giornata di Checco Zalone. Qualche anno dopo ha partecipato alla serie televisiva Mario e al programma Testa di calcio dove ha viaggiato per il Brasile in vista dei mondiali del 2014. Tra le altre pellicole a cui ha preso parte troviamo Italiano medio, Quel bravo ragazzo e Omicidio all’italiana. La sua ultima partecipazione risale a qualche mese fa nella serie LOL-Chi Ride è Fuori.

Televisione

Mai dire…

All Music Show

Tatami

Ma anche no

Lo Zoo di 105

Stop & gol

Le Iene

PrimaFestival (inviato)

Colorado (2017)

Quelli che il calcio (2018)

Enjoy – Ridere fa bene (Italia 1, 2020)

Bar Stella

Il giovane Old

Stasera tutto è possibile

LOL 3 Chi ride è fuori

Cinema

Che bella giornata, regia di Gennaro Nunziante (2011)

Italiano medio, regia di Maccio Capatonda (2015)

On Air – Storia di un successo, regia di Davide Simon Mazzoli (2016)

Quel bravo ragazzo, regia di Enrico Lando (2016)

Omicidio all’italiana, regia di Maccio Capatonda (2017)

L’agenzia dei bugiardi, regia di Volfango De Biasi (2019)

Appena un minuto, regia di Francesco Mandelli (2019)

In Vacanza su Marte, regia di Neri Parenti (2020)

La Befana vien di notte 2 – Le origini, regia di Paola Randi (2021)

Beata te, regia di Paola Randi (2022)

Serie Tv