Ad aprile arriva su Amazon Prime “LOL: Chi ride è fuori”, l’attesissimo show condotto da Fedez con Mara Maionchi, la prima stagione della serie horror “Them” e due successi Rai, quali sono “Rocco Schiavone” e “Leonardo”. Purtroppo serie amate come, “Scrubs” e “Modern Family”, usciranno dal catalogo, rimanendo disponibili fino al 20 aprile.

LOL: Chi ride è fuori: gara a suon di battute tra comici professionisti

Quale miglior esordio per uno show comico del primo aprile? “LOL: Chi ride è fuori” farà il suo ingresso nella piattaforma proprio in questa data: Fedez vestirà i panni del conduttore/arbitro, affiancato da Mara Maionchi. In questa singolare sfida tra comici, i concorrenti dovranno restare seri per sei ore consecutive, tentando nel contempo di far ridere i loro avversari. Dieci i concorrenti: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. Sarà questo show un’ulteriore prova per il poliedrico Fedez, che in genere non delude le aspettative dei fan.

Them: l’horror è servito

Di tutt’altro tenore la serie “Them”, disponibile dal 9 aprile su Amazon Prime. La miniserie antologica horror, la cui prima stagione è ambientata negli anni Cinquanta, ruota attorno ad una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa da favola in cui vivono si trasforma in un incubo, in cui forze reali e soprannaturali tentano di annientare la famiglia. Nel cast: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, e Ryan Kwanten.

Dal 19 aprile di nuovo risate con “Before Pintus”, la serie comica in otto episodi, che ha per protagonista Angelo Pintus, uno dei concorrenti di “LOL: Chi ride è fuori”. La serie racconta com’è la vita di un comico squattrinato prima che raggiunga il successo. Sempre il 19 aprile sarà possibile gustare “Pintus, Forum”, “Pintus, Arena” e “Pintus, Ostia Antica”.

Dal 12 aprile sarà ancora comicità con “Zelig – Italian Stand Up”.

Fanno il loro ingresso in catalogo serie non originali, anime e show molto attesi

Appena trasmesse, con grande successo di pubblico, arrivano due serie targate Rai. Dall’8 aprile sarà possibile vedere la quarta stagione di “Rocco Schiavone”, col bravissimo Marco Giallini, che veste ancora i panni di quest’uomo tormentato, che la vita ha portato in un commissariato del nord, lontano dalla sua Roma. A fargli compagnia, tra un’indagine e l’altra, i suoi tormenti interiori. Dal 28 aprile verrà rilasciata la prima stagione di “Leonardo”, la storia romanzata del grande artista, impersonato da Aidan Turner (“Lo Hobbit”, “Poldark”). Nel cast anche la lanciatissima Matilda De Angelis.

Dal primo aprile su Amazon Prime potremmo vedere anche l’anime “Conan il ragazzo del futuro” e la prima stagione della serie “Zak Storm”, dal 26 aprile la prima stagione di “Bleach”. La seconda stagione dello show “Zelig Time” sarà dispone abile dal 12 aprile.

Maria Grazia Bosu

29/03/2021