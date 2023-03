Chi è la compagna di Checco Zalone: tutte le informazioni e le curiosità su di lei

Mariangela Eboli è la compagna di Checco Zalone, il comico, attore e regista campione di incassi che non ha bisogno di presentazioni. In realtà Mariangela sta con Luca Medici (vero nome di Checco) prima ancora che diventasse famoso. Scopriamo qualche curiosità su di lei e sulla coppia.

Chi è la compagna di Checco Zalone

Mariangela Eboli è nata a Triggiano, in provincia di Bari. Conduce una vita molto riservata e si hanno poche informazioni su di lei. Sembra che abbia vissuto la sua infanzia negli Stati Uniti dove ha avuto un’educazione evangelista. Ma potrebbe essere una boutade raccontata da Checco.

Prima di conoscere Luca faceva la cantante. In questa veste artistica è comparsa in alcuni film del compagno come Cado dalle nubi e Che bella giornata. I due, entrambi di origini pugliese, si sono conosciuti nel 2005 in un locale, dove lei lavorava come cantante di pianobar.

Il primo appuntamento

Nel corso del loro primo appuntamento, in pizzeria, Zalone ha raccontato di essersi presentato come “musicista matrimonialista” e di averle detto di essere alla ricerca di una cantante per esibirsi insieme alle cerimonie di matrimonio.

In passato la compagna di Zalone è stata vicedirettore presso l’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions. Ancora oggi è attiva in diversi progetti di beneficienza. Attualmente amministra la Mzl Srl, società fondata e di proprietà di Zalone, il cui patrimonio sembra ammonti a 5 milioni di euro.

La coppia ha due figlie

Insieme da quasi vent’anni, la coppia vive a Bari e ha due figlie: Gaia, nata del 2013, e Greta del 2017. Sembra che Mariangela e Checco Zalone non siano ancora sposati ma potrebbero anche averlo fatto di nascosto all’insaputa di tutti.