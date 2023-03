Chi è Filippo De Carli? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Che Dio Ci Aiuti”

Filippo De Carli è un emergente attore italiano il quale si è cimentato nei panni di Ettore nella settima stagione di Che Dio Ci Aiuti. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita, carriera e qualche curiosità.

Chi è Filippo De Carli

Nome: Filippo

Filippo Cognome : De Carli

: De Carli Età: 25

25 Data di nascita: 1997

1997 Luogo di nascita: Trento

Trento Nazionalità : Italiana

: Italiana Segno Zodiacale: Non disponibile

Non disponibile Professione : attore

: attore Altezza: 168 cm

168 cm Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore capelli : Castani

: Castani Colore occhi : Marroni

: Marroni Profilo Instagram Ufficiale: filippodecarli

Biografia

Filippo De Carli è un giovane attore nato a Trento nell’anno 1997. Sin da piccolo, il 25 enne ha manifestato una profonda passione per la recitazione. Dopo aver conseguito gli studi presso il Laboratorio Di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, nel 2019 compie il suo ingresso nel mondo del teatro prendendo parte a spettacoli Audience e Aurora Boreale.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Filippo de Carli, abbiamo a disposizione pochissime informazioni tuttavia sappiamo che l’attore ha un profilo Instagram molto attivo che conta quasi 17.000 followers. Inoltre all’attore piace pubblicare foto per coinvolgere i propri fan nella sua quotidianità e professionalità. Invece, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembra che non vi sia traccia di alcuni indizi su presunte relazioni.

Lavoro e Carriera

La carriera come attore di Filippo De Carli inizia ufficialmente nell’anno 2015, quando entra a far parte del cast de La Felicità è Un Sistema Complesso. Da questo momento in poi inizia la scalata verso il successo perché giungono grandi occasioni. Infatti, nell’anno 2021 ottiene un piccolo ruolo per il film House Of Gucci diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga. Tuttavia, oltre a godere di grande fama nel grande schermo, il 25enne approda anche nel mondo della televisione. Nel corso degli ultimi anni è entrato a far parte del cast di varie serie tv come per esempio Tutto Può Succedere, Un Passo Dal Cielo, Guida Astrologica Per Cuori Infranti, Che Dio Ci Aiuti 7 e Call My Agent.

Film

La felicità è un sistema complesso, regia di Gianni Zanasi (2015);

Un confine incerto, regia di Isabella Sandri (2017);

House Of Gucci, regia di Ridley Scott (2021);

War: La guerra desiderata, regia di Gianni Zanasi (2022);

Where I found you (short-movie), regia di Valentina De Amicis (2022)

Serie Tv

Rocco Schiavone, regia di Michele Soavi (2016);

Tutto può succedere, regia di A. Casale e L. Pellegrini (2018);

Cuori coraggiosi, registi vari (2020);

Un passo dal cielo, regia di Jan M. Michelini (2020);

Guida astrologica per cuori infranti 2, regia di Bindu De Stoppani (2021);

Call my agent, regia di Luigi Ribuoli (2022);

Che Dio ci aiuti 7, regia di Francesco Vicario e Isabella Leoni (2022).

Curiosità

Lo sapevi che Filippo De Carli…

Ha una grande passione per la musica. Infatti ha suonato il sassofono per 10 anni. Successivamente ha deciso di imparare a suonare la chitarra perché voleva diventare una rockstar. Alla fine è diventato un attore.

Sceglie le parti nei film in base ai suggerimenti del suo agente Daniele.