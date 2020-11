Box Office USA: “Freaky” vince su tutti

(Box Office USA: incassi 13 – 15 Novembre 2020 ) Sul podio del Box Office USA c’è “Freaky” seguito da “Let Him Go” e ” Nonno questa volta è guerra”.

“Freaky” conquista il podio

“Freaky“, film del 2020 scritto e diretto da Christopher Landon in collaborazione con Michael Kennedy, ha debuttato il 13 Novembre in 2.472 sale, conquistando il primo posto del Box Office USA.

Le recensioni sono state positive e anche il pubblico è stato contento del nuovo film horror dell’Universal con Kathryn Newton, Vince Vaughn e Uriah Shelton. Universal porterà “Freaky” al VOD premium tra qualche settimana, ma la sua corsa in sala sembra avere dei buoni risultati.

Durante il primo weekend di debutto ha guadagnato un totale di 3.700.000 dollari.

Scende al secondo posto “Let Him Go” film di Thomas Bezucha con protagonisti Diane Lane e Kevin Costner. Nel suo secondo weekend di programmazione il film ha avuto un calo del 55% registrando un guadagno parziale di 1.8000.000 dollari per un totale di 7.000.000 dollari.

“Nonno questa volta è guerra” distribuito da 101 Studios rimane sul podio, rimanendo al terzo posto.

La commedia con Robert De Niro, ispirata all’omonimo romanzo scritto da Robert Kimmel Smith, ha avuto un calo solo del 12% con una stima di 1,3 milioni di dollari.

101 Studios ha superato la soglia dei 15 milioni di dollari questo fine settimana, impresa difficile per i film usciti durante la pandemia, raggiungendo i 15,2 milioni di dollari.

Gli altri classificati della top-ten del Box Office USA

“Gioca con me ” scende dal secondo al quarto posto. Il film horror di Jacob Chase nel suo secondo weekend di programmazione ha incassato 1.100.000 dollari, avendo avuto un calo del 39% per una somma totale di 7.300.000 dollari.

Quinto posto per “Honest Thief” che, distribuito da Open Road, ha guadagnato 800.000 dollari per un bottino totale di 12.400.000 dollari.

“Tenet” passa al sesto posto del Box Office USA. Nel suo undicesimo weekend in sala il film di Christopher Nolan ha guadagnato 735.000 dollari, con un calo del 19%.

La Warner Bros. ha raggiunto una somma totale di 353.500.00 dollari in tutto il mondo.

Una new entry del weekend è “I Guardiani della Galassia“, si è classificata al settimo posto.

“I Guardiani della Galassia”, film distribuito da Disney, è tornato sul grande schermo in 1.560 sale e ha incassato circa 406.000 dollari.

All’ottavo posto troviamo “True to the Game 2“. Il film ha avuto un guadagno di 288.000 dollari per un totale di 611.000 dollari.

Scende dal sesto al nono posto “Toy Story” che è riuscito ad incassare 222.000 dollari avendo avuto un calo del 56%.

Il film distribuito dalla Disney, ha avuto tuttavia un guadagno totale di 920.000 dollari.

“Come Away“, film del 2020 diretto da Brenda Chapman con Angelina Jolie e Gugu Mbatha-Raw , si è classificato al decimo posto. La pellicola è il prequel delle storie di Alice e Peter Pan, immaginariamente dati per fratelli.

Il film ha debuttato in 475 sale incassando un bottino totale di 108.000 dollari.