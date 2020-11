Box Office USA: debutto vincente di “Let Him Go”

(Box Office USA: incassi 6 – 8 Novembre 2020) Il capolista del box office Usa è “Let Him Go” seguito da “Gioca con me” e da “Nonno questa volta è guerra”.

Box Office USA: i film sul podio

“Let Him Go” film del 2020 scritto e diretto da Thomas Bezucha, ha debuttato durante il secondo weekend di Novembre in 2.454 sale.

Il film, con protagonisti Diane Lane e Kevin Costner, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 scritto da Larry Watson.

La new entry ha conquistato il primo posto con un incasso totale di 4.100.000 dollari.

Scende al secondo posto “Gioco con me” che, nel secondo weekend di programmazione, ha ottenuto 1.710.000 dollari per un totale di 5.462.000 dollari.

“Nonno questa volta è guerra“, rimane sul podio del box Office USA, posizionandosi al terzo posto con 1.513.000 dollari. La commedia di Robert De Niro ha registrato un guadagno totale di 13.415.000 dollari.

Il resto della top-ten

“Honest Thief“, film diretto da Mark Williams con protagonista Liam Neeson, scende dal secondo al quarto posto con 1.125.000 dollari, rispetto allo scorso fine settimana, portando a casa un totale di 11.162.000 dollari.

“Tenet” passa dal terzo al quinto posto. Il film di Christopher Nolan, distribuito dalla Warner Bros, ha incassato durante il secondo weekend di Novembre 905.000 dollari per un totale di 55.100.000 dollari.

Sesto posto per la new entry “Toy Story RE” distribuito da Disney con un bottino totale di 505.000 dollari.

A tre settimane dal suo debutto troviamo al settimo posto con 277.000 dollari “The Empty Man“, film del 2020 scritto e diretto da David Prior.

Il film horror, distribuito da 20th Century in 1.243 sale ha avuto un calo del 52% rispetto allo scorso fine settimana, con un guadagno totale di 2.724.000 dollari.

Ottavo posto per “Spell“, che durante il secondo weekend dal suo debutto ha incassato 150.000 dollari per un totale di 405.000 dollari.

Sale al nono posto “The New Mutants” di Josh Boone, registrando un incasso parziale di 110.000 dollari e un totale di 23.567.000 dollari.

Al decimo e ultimo posto si è posizionato “Love and Monsters” che nel secondo weekend di novembre è riuscito ad incassare 110.000 dollari avendo avuto un calo del 22%.

La pellicola distribuita da Paramount, ha avuto tuttavia un guadagno totale di 920.000 dollari.

Erika Zagari

9/11/2020