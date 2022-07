Box office USA: Thor: Love and Thunder resta primo

(Box office USA: week end 14 – 17 luglio) Al suo secondo weekend di programmazione nei cinema americani, il cinecomic Marvel porta a casa 46 milioni di dollari e resta il primo incasso.

Box office USA: Thor sbaraglia tutti

Come c’era da aspettarsi, anche per questo weekend “Thor: Love and Thunder” è stato il primo incasso al box office Usa. Al suo secondo fine settimana nelle sale americane, il cinecomic Marvel porta a casa altri 46 milioni di dollari: la perdita rispetto al weekedn precedente è del 68% degli incassi, un calo consistente ma del resto sui livelli di quelli di “Doctor Strange nel multiverso della follia” che aveva segnato -67% al suo secondo fine settimana. Il totale dall’uscita di “Thor: Love and Thunder” ora è di 233 milioni di dollari.

Allargando lo sguardo a livello mondiale, Thor: Love and Thunder è arrivato a un box office worldwide di quasi 500 milioni di dollari (497,9 milioni per l’esattezza).

Tornando agli incassi americani, in seconda posizione troviamo “Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo” con 26 milioni di dollari (-43,6%), per un totale dopo tre settimana di programmazione di 262,5 milioni, numeri sulla stessa linea di quelli dal primo Minions. Chiude il podio il thriller targato Sony “La ragazza della palude” con un debutto da 17 milioni che è andato oltre le aspettative; buoni numeri per una produzione dal budget di soli 24 milioni di dollari.

Ecco la top ten completa

1 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi .

. Settimane: 1

week-end: $ 46.000.000 (totale: 233.271.136)

(totale: 233.271.136) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount



2 – Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson

Settimane: 2

week-end: $ 26.000.495 (totale: 262.568.000)

(totale: 262.568.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

3 – La ragazza della palude

Regia: Olivia Newman .

. Settimane: 1

week-end: $ 17.000.000 (totale: 17.000.000)

(totale: 17.000.000) Schermi: 2.465

Distribuzione: Disney



4 – Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 5

week-end: $ 12.000.000 (totale: 617.962.568)

(totale: 617.962.568) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

5 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 2

week-end: $ 7.600.000 (totale: 106.200.000)

(totale: 106.200.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

6 – Jurassic World: Il dominio

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 6

week-end: $ 4.950.000 (totale: 359.709.000) (totale: 331.814.935)

(totale: 359.709.000) (totale: 331.814.935) Schermi: 4.697

Distribuzione: Universal Pictures



7 – Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Settimane: 4

week-end: $ 5.310.000 (totale: 72.046.175)

(totale: 72.046.175) Schermi: 4.697

Distribuzione: Universal Pictures

8 – Lightyear – La vera storia di Buzz

Regia: Angus MacLane.

Settimane: 5

week-end: $ 1.300.000 (totale: 115.498.750)

(totale: 115.498.750) Schermi: 4.255

Distribuzione: Disney

9 – Paws of Fyry: The Legend of Hank

Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey (II)

Settimane: 15

week-end: $ 6.250.000 (totale: 6.250.000)

(totale: 6.250.000) Schermi: 679

Distribuzione: A24

10 – Doctor Strange nel Multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi .

. Settimane: 15

week-end: $ 390.000 (totale: 410.541.349)

Schermi: 1.350

Distribuzione: Disney

Mina Franza

27/06/2022