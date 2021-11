Regia: Jared Stern, Sam Levine

Cast: John Krasinski, Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, Kevin Hart, Natasha Lyonne, Diego Luna, Vanessa Bayer

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Warner Bros. Pictures

Data di uscita: maggio 2022

“DC League of Super-Pets”di Jared Stern, anche autore della sceneggiatura insieme a John Whittington, può vantare un cast di voci eccezionale, alla cui guida c’è Dwayne Johnson nei panni del protagonista Krypto il Super Cane.

Al suo fianco nel doppiaggio: Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Thomas Middleditch, Ben Schwartz e Keanu Reeves.

DC League of Super-Pets: la trama

In “DC League of Super-Pets”, gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman, vivranno un’emozionante avventura. I due lottano fianco a fianco nella città di Metropolis per combattere il crimine, condividendo gli stessi superpoteri.

Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto ce la mette tutta per convincere un improvvisato gruppo di animali domestici ad aiutarlo nell’impresa di salvataggio dei supereroi. Ma Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, devono anche imparare a gestire poteri che hanno appena scoperto di possedere.

Il team creativo

Jared Stern, sceneggiatore di livello, debutta alla regia con questo film d’animazione, del quale cura lo script assieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington. Il film è prodotto da Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Jared Stern. I produttori esecutivi sono John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor e Courtenay Valenti.

Nel team creativo assieme a Stern lo scenografo Kim Taylor, i montatori David Egan e Jhoanne Reyes e Steve Jablonsky che ha creato le musiche. Il film è una produzione Seven Bucks Production, distribuito da Warner Bros. Pictures.