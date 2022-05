Box office Italia: Doctor Strange ancora vincente

(Box office Italia: incassi 5 – 8 maggio 2022) Al box office Italia “Doctor Strange nel multiverso della follia” rimane in prima posizione. Seconda e terza posizione occupate da due nuove uscite: “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” e “Io e Lulù”.

Box office Italia: Doctor Strange nel Multiverso della follia si riconferma re della top ten

“Doctor Strange nel Multiverso della Follia” nel week end dal 12 al 15 maggio aggiunge 1.841.296 euro al precedente bottino. Proiettato in 577 sale, il film di Sam Raimi, ancora in prima posizione, ha raggiunto la cifra complessiva di 11.407.682 euro.

Esordio in seconda posizione per la pellicola della Warner Bros. “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” diretta da John Madden. Presente in 353 schermi, il film con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald e Penelope Wilton ha debuttato con 168.070 euro, lasciando dietro di sé al terzo posto la pellicola di e con Channing Tatum, “Io e Lulù” che al suo primo week end ha raccolto 140.147 euro in 344 sale.

La top ten completa

1 – Doctor Strange nel multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi

Settimane: 2

week-end: € 1.841.296 (totale: € 11.407.682)

Schermi: 577

Distribuzione: Disney

2 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

Regia: John Madden

Settimane: 1

week-end: € 168.070 (totale: € 168.070)

Schermi: 353

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

3 – Io e Lulù

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 1

week-end: € 140.147 (totale: € 140.147)

Schermi: 344

Distribuzione: Notorious Pictures e Medusa Film

4 – Animali fantastici – I segreti di Silente

Regia: David Yates

Settimane: 5

week-end: € 116.180 (totale: € 8.237.675)

Schermi: 219

Distribuzione: Warner Bros.

5 – Secret Team 355

Regia: Simon Kinberg

Settimane: 1

week-end: € 77.085 (totale: € 77.085)

Schermi: 260

Distribuzione: 01 Distribution

6 – Firestarter

Regia: Keith Thomas

Settimane: 1

week-end: € 67.802 (totale: € 67.802)

Schermi: 251

Distribuzione: Universal Pictures

7 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 6

week-end € 67.424 (totale: € 4.014.464)

Schermi: 203

Distribuzione: Eagle Pictures

8 – Downton Abbey II – Una nuova era

Regia: Simon Curtis

Settimane: 3

week-end: € 59.257 (totale: € 967.177)

Schermi: 165

Distribuzione: Universal Pictures

9 – Settembre

Regia: Giulia Steigerwalt

Settimane: 2

week-end: € 39.500 (totale: € 207.000)

Schermi: 209

Distribuzione: 01 Distribution

10 – Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

Regia: Lee Daniels

Settimane: 2

week-end: € 39.121 (totale: € 171.127)

Schermi: 126

Distribuzione: Universal Pictures

Roberta Rosella

16/05/2022