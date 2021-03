Trama

La Suicide Squad viene inviata sull'isola sudamericana di Corto Maltese per distruggere Jotunheim, una prigione e laboratorio dell'era Nazista ancora in funzione che tiene prigionieri politici e conduce esperimenti su di loro.

The Suicide Squad – Missione Suicida la produzione

Suicide Squad è un film di supereroi basato sul team "Suicide Squad" della DC Comics.

Prodotto da DC Films, Atlas Entertainmente The Safran Company,e diretto da Warner Bros. Pictures,è un sequel autonomo di Suicide Squad (2016) e il decimo film nel DC Extended Universe (DCEU). Scritto e diretto da James Gunn, il film è interpretato da un cast formidabile: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Flula Borg, Mayling Ng, Sylvester Stallone e Viola Davis. Nel film, la Suicide Squad.

Lo sviluppo è iniziato prima dell'uscita del primo film nel 2016, con il regista David Ayer che era pronto a tornare. Tuttavia, Ayer ha abbandonato il progetto. Warner ha preso in considerazione diversi registi sostitutivi prima di assumere Gavin O'Connor nel settembre 2017, ma se n'è andato un anno dopo. Gunn è stato quindi assunto per scrivere e dirigere, dopo essere stato temporaneamente licenziato da Disney e Marvel Studios come direttore di "Guardiani della Galassia Vol. 2". Gunn dopo ver letto i fumetti della Suicide Squad degli anni '80 e visionato i film di guerra, ha trovato la sua ispirazione.

Come sequel indipendente, The Suicide Squad – Missione Suicida, include alcuni membri del cast del lungometraggio precedente, ma racconta una nuova storia separata dal primo film. Le riprese sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, nel settembre 2019 e si sono concluse a Panama nel febbraio 2020.