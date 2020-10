Il film esce nel dicembre 2018 con il plauso della critica. Ottiene numerosi riconoscimenti, tra cui le vittorie come Migliore attrice non protagonista per Regina King agli Academy Awards e ai Golden Globe. Jenkins riceve una nomination all'Oscar per la Migliore sceneggiatura adattata.

Nel 2013, lo stesso anno di "Moonlight", Barry Jenkins scrive anche un adattamento cinematografico del romanzo di James Baldwin del 1974 “ If Beale Street Could Talk ” (tradotto in italiano come "Se la strada potesse parlare").

Nel periodo fra “Medicine for Melancholy” e il secondo film di successo, “Moonlight”, Jenkins torna a realizzare cortometraggi su diversi temi: “ One Shot ” (2009), “ A Young Couple ” (2009), “ Tall Enough ” (2009), “ Chlorophyl ” (2011), “ Remigration ” (2011), cortometraggio fantascientifico sulla gentrificazione, e “ King's Gym ” (2012).

Successivamente, inizia a studiare cinema al Florida State University College of Motion Picture Arts. È in quest’ambiente che incontra molti dei suoi frequenti collaboratori, come, ad esempio, il direttore della fotografia James Laxton e la produttrice Adele Romanski .

Barry Jenkins, nato il 19 novembre 1979, è un pluripremiato regista e sceneggiatore americano. Tra i successi più importanti, si ricordano il dramma romantico “ Medicine for Melancholy ” (2008), nominato a ben tre Indipendent Spirit Awards, e “ Moonlight ” (2016), per il quale il regista è candidato nella sezione Miglior Regista e vince l’Oscar per la Migliore Sceneggiatura non originale.

Barry Jenkins - Filmografia

Regista

• Medicine for Melancholy (2008)

• Moonlight (2016)

• Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk) (2018)

• My Josephine (2003) - cortometraggio

• Little Brown Boy (2003) - cortometraggio

• A Young Couple (2009) - cortometraggio

• Tall Enough (2009) - cortometraggio

• Chlorophyl (2011) - cortometraggio

Sceneggiatore

• My Josephine, regia di Barry Jenkins (2003) - cortometraggio

• Little Brown Boy, regia di Barry Jenkins (2003) - cortometraggio

• A Young Couple , regia di Barry Jenkins (2009) - cortometraggio

• Medicine for Melancholy, regia di Barry Jenkins (2008)

• Tall Enough, regia di Barry Jenkins (2009) - cortometraggio

• Chlorophyl, regia di Barry Jenkins (2011) - cortometraggio

• Moonlight, regia di Barry Jenkins (2016)

• Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk), regia di Barry Jenkins (2018)

• Charm City Kings, regia di Angel Manuel Soto (2020)

Produttore

• Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk), regia di Barry Jenkins (2018) - produttore

• The Last Black Man in San Francisco, regia di Joe Talbot (2019) - produttore associato

• Mai raramente a volte sempre (Never Rarely Sometimes Always), regia di Eliza Hittman (2020) - produttore esecutivo