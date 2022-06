Austin Butler è un attore, modello e musicista americano, apprezzato prima per il ruolo di Wil Ohmsford nella trasposizione televisiva "The Shannara Chronicles" e poi per la sua performance in "Elvis" di Baz Luhrmann.

Austin Butler, il re del rock and roll creato da Luhrmann

(Anaheim, 17 agosto 1991)

Non passa di certo inosservato Austin Butler, classe 1991, diretto da registi del calibro di Jim Jarmush in "I morti non muoiono" (2019), Quentin Tarantino in "C'era una volta a... Hollywood" (2019) e Baz Luhrmann in "Elvis".

Nato a Anaheim, in California, il 17 agosto del 1991, Austin Butler inizia a recitare a 13 anni. Il primo ruolo lo ottiene nel 2005 in "Ned - Scuola di sopravvivenza" dove diventa Zippy Brewster, lavorando accanto alla sorella.

Al cinema, in "The Faithful" (2007), veste i panni di Danny, un cane che si trasforma in un essere umano. Nello stesso periodo (2006-2007), è nel cast di due puntate di "Hannah Montana" nel ruolo di Derek, per poi partecipare a una puntata di "iCarly". Grazie alla parte di James Garrett, nella serie "Zoey 101" (2007-2008) entra a tutti gli effetti nel mondo dell'intrattenimento, tanto che nel 2009 lo troviamo al cinema accanto a Ashley Tisdale in "Alieni in soffitta".

Dal 2010 al 2011 è ancora in televisione per dieci episodi di "Life Unexpected", dove interpreta Jones. Sempre nel 2010, appare in un episodio di "I maghi di Waverly" e nel 2011 inizia una relazione con Vanessa Hudgens che terminerà nel 2020.

Nella primavera del 2010, grazie ad Ashley Tisdale, partecipa a un provino come protagonista del film "La favolosa avventura di Sharpay", tornando così a recitare con l'attrice di "Alieni in soffitta".

Dopo essere apparso in alcune serie tv, nel 2016, diventa co-protagonista di "The Shannara Chronicles" nei panni del mezzelfo Wil Ohmsford, che vestirà per venti episodi.

La carriera cinematografica

La sua presenza al cinema è poco significativa fino al film di Jim Jarmush "I morti non muoiono" (2019) con Bill Murray e Adam Driver, dove recita in un ruolo minore, ma è diretto da un grande regista. Sempre nel 2019 diventa Tex Watson, uno dei membri della famiglia Manson, assassino di Sharon Tate, in "C'era una volta a... Hollywood" (2019) di Quentin Tarantino.

Il 2022 è l'anno che lo consacra alla gloria: l'attore viene infatti scelto per trasformarsi in Elvis Presley, accanto a Tom Hanks, in "Elvis" di Baz Luhrmann.

Daniele Romeo