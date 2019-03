Titolo originale: Voyez comme on Danse

Regia: Michel Blanc

Cast: Michel Blanc, Carole Bouquet, Jeanne Guittet, Guillaume Labbé, Jacques Dutronc, William Lebghil, Sara Martins, Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Charlotte Rampling

Genere: Commedia, drammatico

Durata: 88 minuti

Produzione: Les films du 24, 2018

Distribuzione: Videa

Data di uscita: 27 giugno 2019

"Amanti & tradimenti" è una pellicola scritta, diretta e interpretata da Michel Blanc ("Il sosia - Che fatica essere se stessi", 1994; "Baciate chi vi pare", 2002) che racconta le vicende e le discussioni amorose tra vari personaggi con molte personalità diverse.

Amanti & tradimenti: intrighi e disagi di coppia in una commedia graffiante

Questa commedia si apre con le trame familiari di Julien e Lucie. Il primo è pieno di paranoie e deliri, a esempio sente la strana sensazione di essere sempre seguito. Questo atteggiamento fa esasperare la moglie e, come se non bastasse, il figlio Alex sta per diventare padre dato che la sua fidanzata diciassettenne, Eva, è rimasta incinta e tra i due non si erano detti nulla. Véro, la madre della ragazza, è molto preoccupata per la questione poichè si trova in una situazione economica poco stabile e accudire un bambino è un bell'impegno. Ad aggiungere la beffa al danno, Julien ha un'amante, Serena, che non sa della vera relazione di quest'ultimo. Un'altra coppia ad avere tanti problemi e misteri è quella costituita da Elizabeth e Bertrand: la casa della prima è a soqquadro a causa di una perquisizione, ma il fatto più strano è che il marito è scomparso.

Amanti & tradimenti: Il cast

Jean-Paul Rouve ("Una lunga domenica di passioni", 2004; "Dalida", 2017) interpreta Julien. Carole Bouquet ("Bingo Bongo", 1982; "New York Stories", 1989) ha il ruolo di Lucie, moglie disperata alle prese con il marito paranoico. William Lebghil ("Les Souvenirs", 2014; "The Freshman", 2018) è Alex, il figlio della coppia. Jeanne Guittet ("News from planet Mars", 2016; "Alone", 2017) è Eva, la ragazza di Alex del quale è rimasta incinta. Karin Viard ("Cacciatore di teste", 2005; "La moglie del cuoco", 2014) interpreta Véro, la madre di Eva.