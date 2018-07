Yorgos Lanthimos è un regista, sceneggiatore e produttore greco noto nell'ambito del cinema mondiale per aver realizzato "Il sacrificio del cervo sacro", un film interpretato da Colin Farrell e Nicole Kidman.

Yorgos Lanthimos, un regista di grande talento

( Atene, 27 maggio 1973)

Yorgos Lanthimos è nato ad Atene. Fin dall'infanzia il regista nutre una passione per il cinema e ciò lo porta a frequentare la Stavrakos Film School ateniese dove studia regia cinematografica e televisiva. Con concludersi degli studi Lanthimos realizza una serie di video per compagnie greche di danza teatrale. Grazie a questi lavori, a partire dal 1995 riesce a fare l'ingresso nel mondo televisivo realizzando un gran numero di spot televisivi, video musicali, cortometraggi e spettacoli teatrali sperimentali.

Nel 2004 è ingaggiato per far parte del team creativo che si è impegnato nella organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi della XXVIII Olimpiade ad Atene.

Yorgos Lanthimos: l'ascesa al successo

Il primo grande lavoro di Yorgos Lanthimos è "O kalyteros mou filos" noto al mondo come "My Best Friend", il film realizzato in collaborazione con Lakis Lazopoulos. Successivamente il regista realizza "Kinetta", una pellicola sperimentale presentata al Toronto Film Festival nel 2005.

Nel 2009 Lanthimos da vita al suo terzo lungometraggio intitolato "Kynodontas", con cui vince alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes dello stesso anno ed è candidato come Miglior Film straniero ai Premi Oscar nel 2011.

Sempre nel 2011 il regista greco, insieme a Efthymis Filippou, vince il Premio Osella per la migliore sceneggiatura alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Veneziaper il suo quarto film "Alps".

Qualche anno dopo, nel 2015, Yorgos Lanthimos ormai conosciuto in tutto il mondo, presenta in concorso al Festival di Cannes il suo lavoro successivo "The Lobster", il suo primo film in inglese che gli aggiudica il Premio della giuria. Mentre nel 2017 riceve una candidatura all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale insieme al suo solito collaboratore Filippou per la pellicola "Il sacrificio del cervo sacro" un film interpretato da attori di livello mondiale come Colin Farrell e Nicole Kidman.

Il 2018 vede il regista impegnato nella produzione di "The Favourite", la pellicola che coinvolge nel cast Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz.

Marina Kozak