Il Grinch: on line il trailer ufficiale in italiano

Pubblicato on line dalla Universal Pictures Entertainment il nuovo trailer ufficiale in italiano del nuovo film d’animazione “Il Grinch”, nelle sale cinematografiche italiane dal 29 novembre 2018.

Il Grinch: in arrivo il mostriciattolo verde

“Il Grinch“, trasposizione cinematografica del libro del Dr. Seuss (1957) “How the Grinch Stole Christmas!”, sarà diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney ( “La sirenetta” e “Basil l’investigatopo”), Matthew O’Callaghan, Raymond S. Persi per una produzione Illumination Entertainment (“Cattivissimo me” e “Pets“) e distribuzione da parte della Universal Pictures.

Impossibile dimenticare l’interpretazione di Jim Carrey nell’omonimo film in live action diretto da Ron Howard nel 2000. Anche nel film d’animazione, la trama è sempre incentrata attorno alla figura del mostriciattolo verde che intende rubare il Natale a tutti i ragazzini ma la tenerezza di una dolce bambina scombinerà i suoi piani.

A dare la voce al Grinch Alessandro Gassmann, che ha recentemente preso parte al doppiaggio di “Gatta Cenerentola” diretto da Mark Osborne.

Matteo Farinaccia

09/03/2018