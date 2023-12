Ocean’s Eleven, il prequel con Margot Robbie: rivelato il titolo del film

Sono arrivati nuovi indizi ed indiscrezioni sul prequel di Ocean’s Eleven, che vedrà nel cast anche Margot Robbie e Ryan Gosling. Svelato anche il titolo del film, scopriamolo assieme a qualche indiscrezione sulla trama.

Quale sarà il titolo del prequel di Ocean’s Eleven?

Sono, dunque, stati svelati il titolo e ulteriori dettagli su personaggi e trama del prequel di Ocean’s Eleven, che vedrà tra i protagonisti le star di Barbie ovvero Margot Robbie e Ryan Gosling. Secondo Showbiz 411, il titolo del film sarà semplicemente Oceans, un riferimento ai suoi due protagonisti principali.

Il film sarà ambientato negli anni ’60, nello specifico nella Montecarlo del 1962. Il film funge da prequel della trilogia di Ocean’s, composta da Ocean’s Eleven, Twelve e Thirteen che vantava un cast stellato con gli attori George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. La regia di questo prequel sarà affidata a Jay Roach. Al momento, Robbie e Gosling sono le uniche star ufficialmente confermate. Ma c’è grossa curiosità anche sul resto del cast, considerando che i capitoli precedenti erano ricchi di nomi di spicco a ricoprire svariati ruoli.

Il produttore della pellicola, si è espresso in tal senso: “Non posso dire molto, ma credo che stiamo solo cercando di fare bene al franchise. Non vedo l’ora che le persone lo sperimentino quando sarà pronto… [Margot Robbie e Ryan Gosling] sono meravigliosi insieme. Sarebbe fantastico realizzare altri progetti del genere con loro, anche al di fuori di questo“.

Non resta, dunque che attendere ulteriori novità, magari nella speranza – per i fans della serie di film iniziati da Steven Soderbergh nei primi anni duemila – di trovarvi qualche nome di “ritorno”, come Geroge Clooney o Brad Pitt.

