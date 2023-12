Morgan Freeman, allarme sull’attore: i fans sono preoccupati

Morgan Freeman, attore ottantaseienne amato in tutto il mondo è stato visto qualche settimana fa passeggiare per le strade di New York e tra i suoi fan si è levato l’allarme sul suo stato di salute.

Cosa ha preoccupato i fans di Morgan Freeman

Non vi è alcun dubbio che Morgan Freeman sia uno degli attori più riconosciuti di Hollywood. Vincitore del premio Oscar come “miglior attore non protagonista” nel 2005, ha fatto parte del cast di film leggendari come Invictus, Million Dollar Baby o Una settimana da Dio, tra molti altri. A 86 anni continua a lavorare come attore, cosa che non potrebbe rendere più orgogliosi i suoi fan. Tuttavia, negli ultimi giorni sui social network sono circolate alcune immagini di Freeman che hanno destato grande preoccupazione per il suo stato di salute.

Come dicevamo, il passare del tempo non ha impedito all’attore di Memphis di continuare a lanciare nuovi progetti sul grande schermo. Il suo ultimo film è stato A Good Person , un film uscito negli Stati Uniti in versione cinematografica limitata il 24 marzo 2023, prima dell’uscita generale il 31 marzo 2023 da Metro-Goldwyn-Mayer. Il film racconta la storia di Allison, una giovane donna con un futuro brillante, e Daniel, il padre del suo fidanzato. Entrambi subiscono la stessa tragica perdita. In un momento di crisi, i due protagonisti stringono un’amicizia che ispira la compassione e il perdono necessari per superare il senso di colpa e trovare la libertà.

Le immagini di Morgan Freeman dall’aria non ottimale

L’attore ha subito un incidente nel 2008 in seguito al quale è rimasto ferito dopo che la sua auto si è ribaltata più volte su un’autostrada nel Mississippi, negli Stati Uniti. Ha riportato numerose ferite, la più grave alla mano sinistra, che è rimasta paralizzata. I medici hanno operato il nervo e gli hanno assicurato che la sua mano sarebbe migliorata, ma non riesce a muoverla completamente. Ecco perché per le sue apparizioni pubbliche l’attore indossa solitamente un guanto. Questa è una pressa che esercita una compressione per mantenere il flusso sanguigno.

Proprio nelle ultime ore l’attore è stato visto per le strade di New York con questo guanto. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione non è stato questo… ma il fatto che il suo stato di salute sembra delicato. Alcuni fan sono preoccupati per la sua salute dopo averlo visto uscire lentamente da un edificio. Nelle immagini lo si vede salire su un’auto con l’aiuto di alcuni assistenti o guardie giurate.