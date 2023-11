Twilight reboot: Jenna Ortega in pole position per il ruolo

Sembra ormai cosa quasi fatta per il reboot di Twilight, uno dei franchise più amati dagli adolescenti dei primi anni duemila, ed in pole position c’è Jenna Ortega per la protagonista.

Twilight, il reboot e le ultime curiosità

Ormai, di anno in anno, il cinema e la televisione stanno scoprendo le star della nuova generazione, coloro che sono chiamati a prendere il posto dei vari Brad Pitt, Jennifer Aniston e via dicendo. Assieme a Timothée Chalamet e Zendaya, in questi anni si è imposto anche il nome di Jenna Ortega, star divenuta tale ricoprendo il ruolo di Mercoledì nella serie di Tim Burton e a quanto pare, in futuro chiamata a prendere parte nel reboot di Twilight, nei panni che furono di Kristen Stewart.

A svelare questa indiscrezione è stata una persona direttamente coinvolta nel celebre franchise di Twilight, che ha definitivamente lanciato Kristen Stewart e Robert Pattinson nell’Olimpo delle star, ovvero la regista del primo film della saga Catherine Hardwicke. Attraverso un’intervista con il podcast Watch-a-long, lei stessa ha raccontato che l’interprete di Edward Cullen non era considerato abbastanza bello per la parte, ed ha incoronato due nuovi volti per il possibile reboot.

Oltre al nome di Jenna Ortega, infatti, la regista ha detto che il sostituto ideale di Pattinson sarebbe Jacob Elordi, attoreclasse 1997 emerso grazie alla serie Euphoria e co-protagonista in Priscilla di Sofia Coppola nei panni di Elvis Presley.

«È magnifico. Probabilmente oggi interpreterebbe lui Edward» ha tuonato la regista. E chissà che dopo essere stato a quanto pare considerato come nuovo Superman, ora non riesca ad ottenere questo ruolo.

Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni sulla nuova vita del progetto Twilight, anche un po’ rassegnati alla “moda del riciclo” tra remake e reboot che ad Hollywood ha preso corpo negli ultimi 10-15 anni.