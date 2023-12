LOL: chi ride è fuori, ecco i protagonisti della 4^ stagione

LOL: chi ride è fuori è stato un format comico di grande successo della piattaforma Amazon Prime, e dopo 3 edizioni si appresta a tornare con una 4^ stagione, della quale sono finalmente svelati i partecipanti.

LOL: Chi ride è fuori, scopriamo cosa ci attende nella nuova edizione

Dunque, sono stati annunciati i concorrenti che parteciperanno alla quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show realizzato da Endemol Shine Italy per Amazon Studios che andrà in onda sulla piattaforma di video streaming nel corso del 2024. Il cast è davvero ricco e siamo certi che le risate non mancheranno: saranno però consentite solamente quelle degli spettatori, perché alla prima risata di uno dei concorrenti scatterà l’ammonizione, alla seconda l’espulsione.

Vediamo, dunque quali saranno i protagonisti della tanto attesa nuova stagione.

Al momento i nomi dei concorrenti che prenderanno parte al programma sono soltanto nove, poiché il decimo protagonista uscirà da LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, casting in giro per l’Italia che andrà in onda su Prime Video il prossimo anno.

I 9 protagonisti che prenderanno vita alla quarta stagione di LOL, sono dunque i seguenti:

Giorgio Panariello

Aurora Leone

Edoardo Ferrario

Lucia Ocone

Rocco Tanica

Maurizio Lastrico

Angela Finocchiaro

Claudio Santamaria

Diego Abatantuono

A presentare e condurre il game show comcio sarà ancora una volta Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo che svolgerà il ruolo di coach: a loro spetterà osservare i volti dei dieci protagonisti per punirli con un cartellino al primo cedimento o smorfia di risata. I concorrenti dovranno resistere resistere per sei ore (ma nel montaggio assisteremo ad una sintesi divisa in diverse puntate da circa 30 minuti), cercando di far ridere gli altri concorrenti, l’ultimo concorrente rimasto sarà nominato vincitore della quarta edizione e riceverà 100.000 euro da donare ad un ente benefico.