[tab title="Trama"]

Regia: Peter Hedges

Cast: Julia Roberts, Kathryn Newton, Lucas Hedges, Faith Logan, Courtney B. Vance, Tim Guinee, Candace Smith, Marquise Vilson, Mia Fowler e Teddy Cañez

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 20 Dicembre 2018

"Ben Is Back" racconta la storia di un ragazzo problematico che dopo un periodo trascorso in un centro di disintossicazione ritorna inaspettatamente a casa per la vigilia di Natale.

Ben Is Back: un ragazzo problematico

"Ben Is Back" è il titolo del nuovo lungometraggio drammatico distribuito da Notorious Pictures. Le problematiche affrontate in questo film sono piuttosto attuali e riscontrabili in molte famiglie. La pellicola narra la storia di un ragazzo, Ben Burns (Lucas Hedges), che sta cercando di disintossicarsi e lascia la famiglia per andare in un centro specializzato. Il giorno di Natale Ben decide di uscire dalla comunità e di ritornare a casa per passare le feste in famiglia. L'amorevole madre Holly Burns (Julia Roberts) sorpresa e felice accoglie il figlio a braccia aperte. L'istinto materno però le fa capire presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

LD Entertainment, Lionsgate e Roadside Attractions saranno partner nella distribuzione statunitense del film “Ben Is Back”, che vede come regista e sceneggiatore Peter Hedges, padre dell' attore protagonista Lucas Hedges.

Lucas Hedges è conosciuto per esser stato nominato per un premio Oscar in “Manchester by the Sea”, come miglior attore non protagonista. L'attore interpretava Patrick, il nipote dello zio Lee Chandler (Casey Affleck).

Protagonista insieme a Lucas Hedges in “Ben Is Back” troviamo anche la bellissima Julia Roberts che vestirà i panni di Holly Burns, una donna forte, decisa e disposta a tutto pur di salvare il proprio figlio.

Nel cast anche Kathryn Newton giovane attrice vista recentemente in "Giù le mani dalle nostre figlie" e Courtney Bernard Vance attore statunitense famoso per aver partecipato alla serie tv "Law & Order: Criminal Intent" e recentemente in "La Mummia".

Il film è stato interamente finanziato dalla Black Bear Pictures & Color Force, la quale ha prodotto la pellicola in collaborazione con la 30West. I produttori esecutivi di “Ben Is Back” oltre al regista Peter Hedges sono: Nina Jacobson, Brad Simpson, Teddy Schwarzman, Daniel Steinman, Micah Green, Dan Friedkin, Ben Stillman, Michael Heimler, Jane Evans, Mickey Liddell e Pete Shilaimon.

“Ben Is Back” uscirà nelle sale americane sotto periodo natalizio e nel pieno della stagione dei premi nella speranza di vincerne qualcuno.