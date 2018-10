We the Animals (2019)

Regia: Jeremiah Zagar

Cast: Raúl Castillo, Josiah Gabriel, Terry Holland, Isaiah Kristian, Evan Rosado

Genere: Drammatico, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 31 gennaio 2019

"We the Animals" è una pellicola di Jeremiah Zagar tratta dall'omonimo romanzo d'esordio di Justin Torres. Il regista, vincitore del Biografilm Festival del 2009 con il documentario "In a Dream", presenta il suo nuovo film all'edizione del 2018. "We the Animals" ha riscosso grande successo al Sundance Film Festival 2018 ed è stato idolatrato dalla critica come il nuovo "Moonlight". Uscirà nelle sale il 31 gennaio 2019, distribuito da I Wonder Pictures.

We the Animals: la trama

Il film del regista statunitense ha come protagonisti tre fratelli portoricani che vivono nella zona di Utica, "la cintura della ruggine", nell’Upstate di New York. Manny, Joel e Jonah si fanno strada nella loro vita, attraverso un'infanzia segnata dallo scostante affetto dei genitori. Il padre è di Puerto Rico, un tipo manesco e impulsivo, la madre di Brooklyn.

I bambini imparano ad affrontare la vita da complici, specialmente di fronte alle oscillazioni del rapporto genitoriale e alle ripercussioni che esso provoca rispetto all'equilibrio della famiglia. I tre fratelli crescono: Manny e Joel sembrano diventare sempre più simili a loro padre. Al contrario, Jonah, il più piccolo, crea per se stesso un cammino diverso, libero, distaccandosi dall'ideale maschile incarnato dal padre. Egli costruisce per sé un mondo di sensibilità e immaginazione, inseguendo e ascoltando soltanto ciò che sente.

We the Animals: un racconto di vita vera

Il regista Jeremiah Zagar si imbatté nel romanzo di Torres per caso, circa 6 anni fa. Ne rimase affascinato a tal punto da pensare subito di farne un film. Egli voleva fortemente per il suo film attori senza esperienza ai quali avrebbe lasciato la libertà di improvvisare, ispirandosi alla propria vita. Le scene che interessano i bambini sono prive di dialoghi scritti, completamente affidate alla spontaneità.

La famiglia che ritrae, così come nel precedente "In a dream", è molto simile alla sua, il che gli ha consentito di costruire un racconto complesso, restituendolo allo spettatore nella sua piena autenticità. La fase delle riprese è durata circa nove mesi, con un'interruzione di sei mesi nell'attesa dell'arrivo dell’inverno e della crescita dei bambini.