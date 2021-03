WandaVision: i piccoli segnali nascosti

(ALLERT SPOILER) WandaVision è la prima serie del MCU, ed è disponibile su Disney+.

La serie segue le vite di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) dopo Avengers: Endgame.

WandaVision: Ora sono di nuovo triste

La prima serie TV dei Marvel Studios, “WandaVision” è piena di riferimenti ad altri prodotti Marvel Cinematic Universe, con emozionanti sequenze d’azione ed esilaranti omaggi alle classiche sitcom.

Ma nel profondo, “WandaVision” è una serie che parla di perdita e dolore, ma anche di amore.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie segue Wanda Maximoff che vive una vita perfetta in un sobborgo del New Jersey con suo marito Visione. Però… Visione è morto. Com’è possibile tutto ciò?

Durante i nove episodi, la serie, e la realtà di Wanda, continua a spostarsi nelle diverse epoche delle sitcom, come “Vita da Strega” nel primo episodio, per continuare con “Modern Family” nel settimo. Grazie a questa sitcom, Wanda isola il lutto ed il dolore che prova per la perdita dell’amato, creandosi questa vita immaginaria stupenda con marito e figli.

Alla fine della serie, Wanda è costretta a lasciar andare Visione, e i loro due figli immaginari, per sempre, e tutto termina con un profondo e pesante senso di perdita risollevato solo un po’ dall’amore puro di Wanda e Visione. Come dice l’ormai iconica battuta: “Cos’è il dolore se non un amore perseverante?”.

Cuori e dove trovarli

Il tema dell’amore prevale in tutti e nove gli episodi, che si sappia o meno. Il regista Matt Shakman ha rivelato di recente che c’è un Easter Egg in “WandaVision” molto specifico e nascosto in tutta la serie: dei cuori.

Nel primo episodio dello show, vediamo un calendario nella casa di Wanda con un cuore disegnato al 23 agosto. Inizialmente sembra che sia segnato per ricordare la cena col capo di Visione il Signor Hart, ma non otteniamo mai la vera risposta a questa domanda fino alla fine della serie.

Infatti, nel penultimo episodio, apprendiamo che Vision aveva comprato un pezzo di terra a Westview dove aveva intenzione di vivere con Wanda, e aveva disegnato un cuore proprio sull’atto di vendita del terreno.

Shakman racconta che il cuore si presenta durante la serie:

“Questo spettacolo riguarda l’amore. Tratta anche di perdita, insomma tratta di entrambe le cose.

Si parla della danza tra amore e perdita. Quindi il cuore sul calendario è il cuore sull’atto. L’abbiamo riportato anche nell’introduzione del settimo episodio.”

Adesso, quando riguarderemo “WandaVision”, noteremo subito quel piccolo cuore sul calendario, e i nostri cuori si stringeranno ancor di più intorno a Wanda.

Giacomo Caporale