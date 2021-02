(ALLERT SPOILER) Dopo il debutto di Evan Peter in “WandaVision” come Quicksilver nell’episodio della scorsa settimana, nell’episodio 6, saltiamo negli anni ’90 con una sitcom in stile “Malcolm in the Middle“, che vede l’anomalia di Wanda (Elizabeth Olsen) sgretolarsi lentamente mentre Visione (Paul Bettany) si rende conto che qualcosa non va.

WandaVision si smuovono le acque

A tre (o quattro?) episodi dalla fine “WandaVision” si rivela essere una certezza dei Marvel Studio e non più una scommessa.

Ogni episodio è una bomba, e questo, come il precedente, ci sta indirizzando verso un finale col botto.

Come sempre le interpretazioni dei personaggi sono stellari, con una Olsen fenomenale e un Bettany che mostra il lato sempre più umano di Visione. Per non parlare di Evans, che sa tenere testa ai due Avenger in modo eccellente.

Nel sesto episodio di “WandaVision” vediamo, finalmente, i fin troppo spoilerati costumi da Halloween che abbiamo visto in fin troppi promo. I due sono vestiti come le loro controparti nei fumetti, ennesima citazione in qualche modo reinterpreta per il prodotto, che include molte easter egg che sono sparse nella puntata.

Ricapitolando, il sesto episodio è un rimando agli anni ‘90, ergo tra poco saremo nuovamente nel 2023, dove sono iniziate le avventure di “WandaVision”, quindi avremo pochi altri episodi di questa meravigliosa serie che a quanto è stato rilasciato da Marvel, introdurrà il Multiverso con Doctor Strange.

WandaVision dolcetto o scherzetto?

In questo episodio di WandaVision vediamo la cittadina di Westview nella giornata di Halloween.

Wanda e Visione si preparano alla festa con i gemelli e il fratello di Wanda Pietro.

Visione però sembra non poter partecipare alla festa più zuccherata dell’anno per via della ronda di quartiere che lo dividerà dalla famiglia.

Wanda passa la giornata col fratello e i figli che combinano scherzi uno dietro l’altro a tutta la cittadina ridendo e lasciando Wanda leggermente confusa.

Nel corso dell’episodio i gemelli cominciano a mostrare i loro poteri per la felicità dello zio super emozionato.

Come in ogni episodio, oltre al divertimento, c’è la parte serie che fila la vera trama della serie.

Pietro chiede alla sorella come abbia fatto a creare tutto ciò, come riesca a controllare tutto e tutti.

Proprio in quel momento succede una cosa che Wanda non aveva calcolato nei suoi piani.

The Vision Show

Visione insospettito da tutti gli atteggiamenti strani della moglie, e dei vicini, decide di indagare e di andare fino alla periferia della città, dove trova Agnes (Kathryn Hahn) bloccata in macchina e molto rallentata nei modi, fino a che la sblocca con i suoi poteri. Agnes chiede aiuto a Visione riconoscendolo come Avenger e rivelando la paura di essere morta, poiché pure Visione è morto.

Vedendo l’amica in difficoltà e terrorizzata, Visione rimanda Agnes nel mondo creato da Wanda e decide di continuare ad investigare.

Visione arriva alla barriera creata dall’anomalia di Wanda e prova ad uscirne.

Appena fuori vede lo S.W.A.R.D., nonostante la sua sofferenza sia ben visibile Visione intima i soldati a trovare una soluzione per salvare tutti gli abitanti di Westview.

Wanda allertata dal figlio che sente il padre morire al di fuori del perimetro, decide di allargare l’anomalia, trascinando dentro non solo visione, ma anche la base operativa dello S.W.A.R.D. con molti dei suoi soldati, compresa Darcy Lewis (Kat Dennings).

Un ennesimo episodio che ci lascia col fiato sospeso, con molte domande e per ora poche risposte. Abbiamo capito che Wanda tiene in ostaggio l’intera cittadina, anche se non sa o non ricorda (o non vuole dirlo) come tutto sia iniziato. Quicksilver ricorda il passato con la sorella, e sa che lei ha i poteri come lui, ancora non sappiamo come mai Wanda gli abbia dato questo nuovo corpo e questo nuovo volto, a dire il vero sorge il dubbio che Pietro non sia li su richiesta di Wanda, ma messo da qualcuno per scoprire il più possibile su Wanda.

Le parti dove vediamo Visione sono piene di emozioni e patos che lasciano un po’ confusi su chi tifare, se per Wanda e la sua vita da sogno creata per sconfiggere la solitudine, o se per lo S.W.A.R.D. pronto a intervenire e sconfiggere Wanda.

Il prossimo episodio di “WandaVision”, andrà in onda il 19 febbraio 2021 sulla piattaforma Disney+.