Regia: Leigh Whannell

Cast: Logan Marshall-Green, Richard Cawthorne, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Clayton Jacobson, Sachin Joab, Christopher Kirby

Genere: Azione, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Austria, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 22 Novembre 2018

"Upgrade" è un film di azione del regista australiano Leigh Whannell che racconta la storia di un uomo che cerca vendetta verso coloro che hanno ucciso sua moglie.

Upgrade: storia di violenza e di vendetta

Ambientato in un futuro in cui la tecnologia ha il controllo quasi totale della vita dell'uomo, "Upgrade" segue le vicende di un coraggioso uomo di nome Gray Trace, che tenta di ribellarsi all'ordine precostituito, ma qualcosa va storto.

Gray rimane vittima di un incidente avvenuto durante una rapina nel quale rimane paralizzato e sua moglie uccisa. Un giorno però, l'uomo incontra un miliardario scienziato che gli promette di guarirlo attraverso una sofisticata cura sperimentale. Gray accetta e nel suo corpo viene istallato un impianto dotato di un intelligenza artificiale denominato STEM, che conferisce all'uomo un abilità fisica fuori dall'ordinario.

Di nuovo in grado di camminare e dotato di una forza sovrumana, il protagonista di "Upgrade" inizia a cercare vendetta per la moglie scomparsa e si mette sulle tracce dei suoi presunti assassini.

Upgrade: il cast e la regia

Alla regia di questo film d'azione al limite del fantascientifico, troviamo Leigh Whannell: celebre per aver prodotto e sceneggiato la celeberrima saga di "Saw".

Il protagonista di "Upgrade" è l'attore statunitense Logan Marshall-Green, il quale può annoverare prestigiose collaborazioni in importanti produzioni cinematografiche come quella in "Prometheus"nel 2012 diretto da Ridley Scott e nel 2017 in "Spider-Man: Homecoming" regia a cura di Jon Watts. Ma anche in ambito televisivo ha preso parte a famose serie, tra cui "The O.C." nel 2005 e "Dark Blue" tra il 2009 e il 2010.