Tutto quello che c’è da sapere sulla notte degli Oscar 2023: quando c’è, come guardarla e tanto altro

La Notte degli Oscar 2023 avrà inizio domenica 12 marzo. In diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, a condurre la 95esima edizione della Notte delle Stelle hollywoodiana sarà Jimmi Kimmel. Scopriamo insieme come guardarla e tanti altri dettagli.

La cerimonia di consegna degli Oscar 2023 si svolgerà nella notte tra il 12 e il 13 marzo al Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles. Per la terza volta, Jimmi Kimmel è stato richiamato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Oltre al celebre conduttore, a fare ritorno agli Oscar è Rihanna la quale, dopo la performance al Super Bowl, si esibirà con “Lift Me”. Tra gli altri super ospiti di questa edizione 2023 potremo vedere Lady Gaga, Diane Warren, David Byrne e altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da oscars awards 2023 (@oscars.awards.2.0.2.3)

I membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences decreteranno i vincitori tra i canditati in concorso. A votare sono ben 9579 membri, divisi in 17 categorie e ci sono attori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografia. I film con più nomination sono: Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Gli Spiriti Dell’Isola e Niente Di Nuovo Sul Fronte Occidentale, The Fabelmans. A deludere le aspettative è stata la pellicola Avatar che ha ottenuto solo tre candidature tecniche e la meritata nomination per il miglior regista a James Cameron.

Austin Butler per il biopic Elvis di Baz Luhrmann e Colin Farrel e Brendan Fraser, co-protagonisti nella pellicola Gli Spiriti Dell’Isola sono presenti nella categoria dei migliori attori protagonisti. Ana de Armas è candidata come migliore attrice, invece Guillermo del Toro ha ottenuto una candidatura per la sua versione di Pinocchio. Invece, l’italiano Mario Martone, il cui Nostalgia non ha ottenuto la candidatura a miglior film straniero. Al contrario, ad ottenere grande successo è Alice Rohrwacher con il suo cortometraggio live action Le Pupille. Anche Aldo Signoretti, make-up artist è candidato per la categoria Miglior Trucco e Parrucco per il film Elvis.

Ma dove su quale canali avverà la trasmissione della la notte più attesa dell’anno? Negli Stati Uniti, in diretta sul canale ABC. E in Italia? In diretta su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW. Le premiazioni avranno inizio verso l’1.00 di notte ora italiana e dureranno circa quattro ore. Inoltre, dopo l’incidente dello scorso di cui si sono resi protagonisti Will Smith a Chris Rock, un unità di crisi interverrà in caso di altri imprevisti simili.