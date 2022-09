Brendan Fraser: lacrime di gioia dopo l’anteprima a Venezia

Brendan Fraser si è commosso dopo la proiezione di “The Whale” di Darren Aronofsky, che si è tenuta ieri al Festival di Venezia 2022. L’attore infatti è stato applaudito a lungo per la sua performance nella pellicola che segna una sua rinascita professionale.

Brendan Fraser commosso davanti al pubblico

Quando i titoli di coda di “The Whale” sono partiti e il pubblico ha accolto la pellicola con un lunghissimo applauso, Brendan Fraser, che nel film interpreta un padre gay obeso in cerca di redenzione costretto su una sedia a rotelle, è stato sopraffatto dall’emozione, lasciandosi andare a un pianto liberatorio e di felicità.

Fraser ha singhiozzato durante i sei minuti di standing ovation, all’interno della Sala Grande in cui erano presenti personalità di spicco che, come molti altri, non hanno esitato a tirar fuori i fazzoletti durante le strazianti scene finali.

Aronofsky ha impiegato circa dieci anni per trovare il protagonista di “The Whale”, per poi fare la sua scelta come lui stesso ha affermato “dopo aver visto Brendan Fraser nel trailer di un film brasiliano low budget”.

Fraser ha abbracciato Aronofsky durante l’ovazione e quando ha cercato di lasciare la sala, gli applausi erano talmente forti e sinceri da farlo rimanere più a lungo.

Un uomo ingombrante protagonista di “The Whale”

Come già detto, “The Whale”, basato sulla piece teatrale di Samuel D. Hunter, segue la storia di un uomo obeso che cerca un nuovo contatto con sua figlia di 17 anni (la Sadie Sink di “Stranger Things).

Fraser ha indossato una tuta protesica ed è stato circa sei ore al giorno sulla poltrona del trucco per trasformarsi completamente nel protagonista.

Brendan Fraser ha affermato che la sua tuta protesica era “ingombrante, non proprio comoda […] Ho sviluppato muscoli che non sapevo di avere. […] Ho anche provato un senso di vertigine alla fine della giornata”.

Ecco l’emozionante video dell’attore

Roberta Rosella

05/09/2022