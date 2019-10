Regia: Alma Har'el

Cast: Lucas Hedges, Shia LaBeouf, Byron Bowers, Laura San Giacomo, FKA Twigs, Natasha Lyonne

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Honey Boy" è un film diretto da Alma Har'el e sceneggiato da Shia LaBeouf, che ha scelto di adattare la trama al racconto della sua vita e al controverso rapporto con suo padre. Il titolo deriva dal suo soprannome all'epoca, mentre i personaggi hanno nomi diversi.

Honey Boy: una pellicola che lascia il segno

Shia LaBeouf, dopo essere stato una giovane promessa di Hollywood, è via via precipitato in basso in un vortice inarrestabile di risse, arresti e dichiarazioni avventate che lo hanno confinato al margine del mondo del cinema e questa pellicola forse potrebbe finalmente rappresentare il suo riscatto e la sua rinascita.

È una storia semi-autobiografica che racconta la vita di Shia e la sua tumultuosa crescita a Hollywood. Il protagonista è Otis Lort, mostrato nel passaggio da bambino ad adulto e nel suo travagliato rapporto con il padre, fino alla ricerca di una riconciliazione, attraverso una terapia mentale.

Shia nella pellicola interpreta il suo genitore, un uomo ossessivo e alcolizzato, un padre-padrone ed ex clown dei rodei che aveva diversi guai con la legge, mentre gli alter ego di Shia sono rispettivamente Noah Jupe nella sua versione da bambino e Lucas Hedges invece nella sua figura adulta.

Honey Boy: il doloroso cammino della crescita

La pellicola ha vinto il premio speciale della giuria allo scorso Sundance Festival ed analizza i vari stadi di una carriera frenetica fino al debutto con la Disney, considerando l'arte una sorte di panacea e l'immaginazione una fuga nella speranza e vanta un cast che comprende anche Byron Bowers, Laura San Giacomo, FKA Twigs e Natasha Lyonne. Amazon ne ha comprato i diritti e i produttori sono Brian Kavanaugh-Jones di Automatik, Daniela Taplin Lundberg di Stay Gold Features e Christopher Leggett di Delirio Films.