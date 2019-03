The Lodge (2019)

Regia: Severin Fiala, Veronika Franz

Cast: Richard Armitage, Katelyn Wells, Riley Keough, Jaeden Lieberher, Lia McHugh, Lola Reid

Genere: Horror, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 22 agosto 2019

“The Lodge” segue le vicende di due fratelli Aidan e Mia costretti dal loro padre a fare un viaggio per le vacanze natalizie, nella loro casetta di famiglia, insieme alla sua nuova compagna Grace. Il padre però deve fare un altro breve viaggio per motivi di lavoro e decide di lasciare Grace da sola con i bambini, creando una buona opportunità per conoscersi meglio. Costretti a restare nella casetta insieme alla loro matrigna però, i bambini dovranno confrontarsi con i misteri del passato della matrigna che minaccia di rievocare dei demoni mentali creati dalla sua rigida educazione religiosa. La donna infatti è l’unica superstite di un suicidio di massa.

“The Lodge”: un incubo in famiglia

“The Lodge” è un film diretto dai registi Veronika Franz e Severin Fiala al loro debutto con un film in lingua inglese dopo il successo dell’horror austriaco “Goodnight Mommy”. La pellicola è stata scritta oltre che dai due registi anche dallo sceneggiatore inglese Sergio Casci, che ha lavorato spesso per la televisione inglese BBC.

Per interpretare uno dei due piccoli fratelli è stato chiamato l’attore Jaeden Lieberher visto di recente nei film “IT” di Andy Muschietti e “Il libro di Henry” diretto da Colin Trevorrow. Insieme a lui nel cast troviamo nel ruolo del padre Richard Armitage, già visto protagonista nella trilogia “Lo Hobbit” di Peter Jackson e nel film “Into the Storm” di Steven Quale.

“The Lodge” è stato prodotto dalla Hammer Films e dalla FilmNation Entertainment e le riprese si sono svolte all’inizio del 2018 a Montreal in Canada.

Il film è stato presentato in anteprima nella sezione Midnight del Sundance Film Festival del 2019.