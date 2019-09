The Kill Team (2019)

Regia: Dan Krauss

Cast: Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc.

Genere: Azione, drammatico, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 17 ottobre 2019

“The Kill Team”, nuovo film di Dan Krauss, racconta avvenimenti tratti da una storia vera. La pellicola segue infatti il terribile dilemma affrontato da un soldato che si trova a dover confrontare il proprio comandante dopo aver assistito ai suoi metodi violenti.

The Kill Team - Il costo della verità

Le vicende di “The Kill Team”, romanzate per il grande schermo ma tratte da una realtà sempre più impossibile da ignorare, narrano la storia di Adam Winfield, giovane militare in servizio di stanza a Kabul, in un Afghanistan dilaniato dalla guerra.

Il ruolo del plotone a cui è stato assegnato Adam sarebbe in teoria quello di presidiare semplicemente la zona, localizzando ed eliminando eventuali cellule terroristiche presenti sul territorio. Tuttavia il protagonista scopre presto che l’uomo a capo dell’operazione, il Sergente Deeks, ha ormai fatto dei propri subordinati un gruppo di assassini senza scrupoli il cui passatempo preferito è torturare la popolazione locale.

Adam si trova dunque a dover prendere una decisione molto difficile. Rischiare tutto per fare rapporto e denunciare una situazione da lui ritenuta sbagliata, o lasciarsi inglobare dalla mentalità del Sergente Deeks e diventare egli stesso un complice? La situazione è complicata ulteriormente dal clima di omertà e aggressività incoraggiato da Deeks.

The Kill Team - Cast e produzione

Il film è stato diretto da Dan Krauss e prodotto dalla casa di produzione americana Temple Hill Entertainment. Inoltre è stato presentato in anteprima il 27 aprile 2019 al Tribeca Film Festival.

All’interno del cast svettano Nat Wolff (“Colpa delle stelle”, 2014); Adam Long (“Dunkirk”, 2017) e Alexander Skarsgård (“The Legend of Tarzan”, 2016).

La pellicola è distribuita da Eagle Pictures.