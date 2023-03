Ricordi questa scena in “Il gladiatore”? Uno dei momenti più alti della storia del cinema mondiale

Il gladiatore è un film del 2000 diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed. È un colossal di genere storico ispirato al romanzo Those about to die di Daniel Mannix del 1958. Il film è stato presentato al pubblico per la prima volta a Los Angeles nel maggio del 2000. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui cinque Oscar alla 73ª edizione per il miglior film, miglior attore protagonista, migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Il gladiatore ha incassato in totale 457 milioni di dollari. Le riprese si sono svolte tra il gennaio e il maggio del 1999 in Inghilterra, Malta, Italia e Marocco.

Il gladiatore, la trama

Marco Aurelio è ormai deciso a non dare in eredità il titolo di imperatore al suo stesso figlio. Il suo posto, infatti, verrà preso dal generale Massimo, uomo astuto, coraggioso e ben voluto, ma che dovrà fuggire dopo essere venuto a conoscenza del desiderio di vendetta del figlio di Marco Aurelio nei suoi confronti: è qui che diventerà “il gladiatore”, temuto dal suo stesso nemico che alla fine fallirà.

La famosa scena del film

“Al mio segnale scatenate l’inferno”, questa è la frase celebre di questa scena pronunciata da Massimo, ancora generale, all’inizio del film, per spronare l’esercito romano prima della battaglia. Il gladiatore è un film tecnicamente superbo, con una colonna sonora da urlo e uno dei pochi film che abbia reso l’idea della magnificenza di Roma in età imperiale. Inoltre la magnificenza del doppiaggio italiano in questa scena viene a galla, con una performance da brividi. Il sistema vince se lo si appoggia. Massimo Decimo Meridio ha capito a sue spese di aver combattuto le battaglie sbagliate a fianco di chi non cercava il bene del popolo ma la gloria del potere. Qui di seguito la famosa scena del film.