Regia: Steven Spielberg

Cast: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle, Embeth Davidtz, Andrzej Seweryn, Beatrice Macola, Jonathan Sagall, Malgoscha Gebel, Shmuel Levy, Mark Ivanir, Friedrich Von Thun, Krzysztof Luft, Harry Nehring, Norbert Weisser, Gotz Otto

Genere: drammatico, colore

Durata: 200 minuti

Produzione: USA 1993

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 24 gennaio 2019

Tratto dal libro di Thomas Keneally il capolavoro di Steven Spielberg "Schindler's List" racconta la vera storia di Oscar Schindler un industriale tedesco. Il film viene riproposto in una versione riadattata in occasione del suo per il 25°anniversario. La pellicola del 1993 ha ottenuto 12 candidature e vinto 7 Premi Oscar e 6 candidature e vinto 2 Golden Globes.

Schindler's List: per non dimenticare

"Schindler's List" un capolavoro per non dimenticare una pagina oscura della storia occidentale, un invito alla tolleranza, alla solidarietà e alla non violenza che la Universal Pictures ha deciso riportarlo nuovamente nelle sale facendo scrivere sul nuovo poster: "Una storia di coraggio di cui il mondo ha più che mai bisogno".

"Schindler's List" è la vera storia di Oscar Schindler, un industriale tedesco che nel 1938 decide che per salvarsi deve legarsi ai comandanti militari del regime fascista. Li frequenta nei locali notturni, gli offre bottiglie preziose, questo gli permetterà di salvare centinaia di vite. Quando gli ebrei sono relegati nel ghetto di Cracovia Schindler riesce a farsene assegnare come operai in una fabbrica di pentole. Di fronte alla persecuzione tremenda, il tedesco trasforma quella sua prima iniziativa in una vera missione, fino a comprare letteralmente le vite di quasi milleduecento ebrei, la famosa lista.

Schindler's List: la grandiosa opera di Spielberg del 1993

"Schindler's List" è fra le opere migliori del regista Steven Spielberg, che si affidò, per le musiche, al compositore John Williams, vincitore dell'Academy Award. Il film è stato la produzione in bianco e nero più costosa di sempre, nonostante la rinuncia da parte del suo autore ad essere pagato con quelli che lui stesso ha definito "soldi sporchi di sangue". La pellicola del 1993 ha totalizzato un incasso talmente consistente da permettere a Spielberg di creare la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, un organizzazione no-profit per la collezione audio-video delle testimonianze di circa 52.000 sopravvissuti.