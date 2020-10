Stasera in tv, mercoledì 28 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, mercoledì 28 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film consigliamo i musical “Grease – Brillantina” e “Footloose”, le avventure de “I fantastici 4”, l’horror “Jukai – La foresta dei suicidi“, la commedia “Un giorno per caso” e molti altri.

Stasera in tv, mercoledì 28 ottobre

Stasera in tv non potete perdere un grande classico come “Grease – Brillantina” (1978) su Italia 1 alle 21.20. Grazie alla colonna sonora e ai due bellissimi protagonisti Sandy e Danny, interpretati da Olivia Newton-John e John Travolta, è diventato un musical intramontabile che ancora oggi viene amato e apprezzato da un pubblico di tutte le età.

Subito dopo “Grease – Brillantina”, alle 23.45, sempre su Italia 1, un altro grande musical: “Footloose” (1984) con Kevin Bacon, Lori Singer e Sarah Jessica Parker. Il film parla di Ren McCormack, un ragazzo che da Chicago si trasferisce a Boomont, un paesino in cui è bandita la musica rock, il ballo e tutto ciò che può corrompere la moralità degli abitanti. Ren fa fatica a comprendere queste regole e di conseguenza viene mal visto dagli altri, in particolar modo dal Reverendo del paese. Sua figlia Ariel, però, non la pensa come lui e si innamora di Ren.

Alle 21.20 su Rai 4 andrà in onda “Jukai – La foresta dei suicidi” (2016). Sara Price scopre che sua sorella che insegna in Giappone è scomparsa all’improvviso. L’ultima volta è stata vista addentrarsi nella foresta di Aokigahara, famosa per essere un luogo testimone di molti suicidi.

Se stasera avete voglia di guardare in tv un film di supereroi, la scelta migliore sono “I fantastici 4” (2005) su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Un gruppo di scienziati viene colpito da un fascio radiottivo cosmico che dona loro dei poteri. Purtroppo per loro anche lo squilibrato Victor Von Doom acquisce dei poteri con i quali tenterà di ucciderli. Nel cast Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Jessica Alba e Chris Evans.

Su Rai Movie alle 21.10, l’italiano “Notti Magiche” (2018) di Paolo Virzi. Il film segue le vicende di tre giovani sceneggiatori sospettati dell’omicidio di un noto produttore cinematografico, trovato morto nelle acque del Tevere la sera in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina.

La5 stasera propone ai suoi spettatori una commedia romantica “Un giorno per caso” (1996) con Michelle Pfeiffer e George Clooney. È il racconto della storia d’amore tra due divorziati con figli, nata da un’inziale antipatia.

La proposta da guardare stasera in tv di Sky Cinema Collection è il film “Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe” (2013) alle 21.15. Quindici anni dopo essersi salvati dalla strega che li aveva rapiti, Hansel e Gretel sono diventati degli abili cacciatori di streghe. Un giorno il sindaco di Asburgo li chiama per una missione e si imbattono nella perfida strega Muriel che ha in mente di rapire un gran numero di bambini da sacrificare durante il raduno di megere della Luna di Sangue.

Per chi ieri sera si fosse perso “Pay the ghost“, Rai 4 lo replicherà in seconda serata alle 22.44. Anche “Ticker” verrà ritrasmesso su Canale 20 Mediaset alle 23.21.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Jukai – La foresta dei suicidi” su Rai 4 alle 21.20

“Grease – Brillantina” su Italia 1 alle 21.20

“I Fantastici 4” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Il camorrista” su Cine 34 alle 21.01

“Notti Magiche” su Rai Movie alle 21.10

“Law & Order: Unita’ Speciale” – Stagione 1 Episodio 1 su Paramount Network alle 21.10

“Ben Hur” su Iris alle 21.00

“Un giorno per caso” su La5 alle 21.10

“I 12 disastri di Natale” su Cielo alle 21.15

“Unfit, la psicologia di Donald Trump” su La7 alle 21.15

“Backcountry” su Spike alle 21.30

“Law & Order: unita’ speciale” – Stagione 19 Episodio 11 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 21 Episodio 4 su Giallo alle 21.10

“Last Cop – L’ultimo sbirro” – Stagione 4 Episodio 12 su Rai Premium alle 21.20

“The German Doctor” su LaEffe alle 21.10

“Io sono tu” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Fratelli, amori e tanti guai” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“The Legend Of Zorro” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Pay the Ghost” su Rai 4 alle 22.44

“Footloose” su Italia 1 alle 23.45

“Ticker” su Canale 20 Mediaset alle 23.21

“Amarcord” su Rete 4 alle 00.02

“La sconosciuta” su Cine 34 alle 00.22

“Detroit” su Rai movie alle 23.45

“Law & Order: Unita’ Speciale” – Stagione 1 Episodio 2 su Paramount Network alle 22.00

“On the road” su Iris alle 01.16

“Hitch – Lui si che capisce le donne” su TV8 alle 23.45

“Cattivi vicini 2” su Italia 2 alle 23.30

“Spartacus: gli dei dell’arena” – Stagione 1 Episodio 5 su Spike alle 23.30

“Chicago P.D.” – Stagione 6 Episodio 13 su Top Crime alle 22.50

“Double identity” su Italia7 Gold alle 00.00

“Le regole del delitto perfetto” – Stagione 6 Episodio 11 su La1 alle 23.05

“Ronaldo contro Messi” su La2 alle 23.45

“Wolf Call – Minaccia in alto mare” su Sky Cinema 1 alle 23.15

“Una proposta per dire sì” su Sky cinema Romance alle 22.40

“Ghost Stories” su Sky cinema Collection alle 22.50

“American Ultra” su Sky Cinema Action alle 23.15

Francesca Trovarelli