Stasera in tv, mercoledì 21 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, mercoledì 21 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il grande classico “Lo squalo“, il film di fantascienza “Elysium“, i drammatici “La scelta” e “Loveless“, il film di Giuseppe Tornatore “La sconosciuta” e molti altri.

Stasera in tv, mercoledì 21 ottobre 2020

Questa sera in tv, non potete perdere un grande classico del cinema come “Lo squalo” (1975). Il thriller diretto da Steven Spielberg andrà in onda su Iris alle ore 21.00. Il film racconta la missione di un gruppo di tre uomini decisi a catturare lo squalo che ha turbato l’equilibrio della loro tranquilla cittadina Amity, uccidendo una ragazza.

Su TV8 alle 21.30 verrà trasmesso “Elysium” (2013). Il film è ambientato nel futuro nel 2154 quando il mondo sarà diviso in due: da una parte il popolo ricco che vive in una dimensione incontaminata chiamata Elysium e dall’altra il popolo povero che sopravvive nel pianeta Terra, ormai in rovina. I terrestri cercano in tutti i modi di emigrare a Elysium ma Delacourt (Jodie Foster), una rigida funzionaria governativa, non si ferma davanti a nulla nel far rispettare le severe leggi. Un abitante della Terra, Max (Matt Damon), si impegna a portare a termine una difficile missione, che in caso di successo cambierebbe molte vite, annullando le disuguaglianze tra i due mondi.

Alle 21.01, Cine 34 propone agli spettatori un film di Giuseppe Tornatore, “La sconosciuta” (2006). La protagonista è Irena, una ragazza ucraina trasferitasi da poco in Italia, che vuole tenere d’occhio una famiglia di orafi. Per fare ciò si fa assumere come donna delle pulizie nel palazzo dove risiede la famiglia. Nel cast troviamo Kseniya Rappoport, Michele Placido, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini. La pellicola ha anche ricevuto il Premio Blockbuster come miglior film della sezione Première alla Festa Internazionale del cinema di Roma nel 2006.

“Loveless” (2017) è invece la proposta di LaEffe alle 21.10. Il film, candidato agli Oscar del 2018, parla di una coppia di genitori divorziati a cui scompare all’improvviso il figlio dodicenne.

“La scelta” (2015) con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Valeria Solarino e Michele Placido, andrà in onda su Rai Movie alle 21.20. Laura e Giorgio sono due coniugi che si ritrovano a dover affrontare ogni paura per compiere una scelta difficile, dopo che un evento tragico ha sconvolto la loro tranquilla vita.

Stasera alle 21.15, Sky propone in tv sul canale Sky Cinema Collection, il quarto capitolo della saga fantascientifica di Terminator, “Terminator Salvation” (2009). È un film post apocalittico ambientato nel 2018 e concentrato sulla guerra tra la rete di macchine Skynet e l’umanità, mentre i militari rimasti nel mondo si sono organizzati per formare la Resistenza per combattere contro le macchine assassine di Skynet.

Per chi ieri si fosse perso “Jupiter – il destino dell’universo” Canale 20 Mediaset lo ripropone alle 23.14.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Sei ancora qui” su Rai 4 alle 21.20

“Belly of the beast – Ultima missione” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“La sconosciuta” su Cine34 alle 21.01

“La scelta” su Rai Movie alle 21.20

“Miss Marple” stagione 1 episodio 3 su Paramount Network alle 21.10

“Lo squalo” su Iris alle 21.00

“Elysium” su TV8 alle 21.30

“City Hunter Special: Arrestate Ryo Saeba!” su Italia 2 alle 21.20

“Miami Magma” su Cielo alle 21.15

“Highlander – Scontro finale” su Spike alle 21.30

“Law & Order: unità speciale” stagione 19 episodio 9 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” stagione 21 episodio 2 su Giallo alle 21.10

“Last Cop L’ultimo sbirro” stagione 4 Episodio 9 su Rai Premium alle 21.20

“Loveless” su LaEffe alle 21.10

“5 days of war” su Sky Cinema 1 alle 21.10

“Un amore sopra le righe” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Terminator Salvation” su Sky Cinema Collection alle 21.20

“La maschera di zorro” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Master Z – Ip Man Legacy” su Rai 4 alle 22.48

“Jupiter – il destino dell’universo” su Canale 20 Mediaset alle 23.14

“Hereafter” su Rete4 alle 00.02

“Stanno tutti bene” su Cine34 alle 23.20

“La dolce vita” su Rai Movie alle 23.15

“Criminal Intent” stagione 5 episodio 11 su Paramount Network alle 1.00

“King kong” su Iris alle 23.53

“Kick-Ass” su TV8 alle 23.30

“Come ammazzare il capo 2” su Italia 2 alle 23.10

“Amori, letti e tradimenti” su Cielo alle 23.15

“Spartacus” stagione 1 episodio 13 su Spike alle 23.20

“Chicago P.D.” stagione 6 episodio 11 su Top Crime alle 22.50

“Law & Order” stagione 12 episodio 15 su Giallo alle 00.50

“Last Cop L’ultimo sbirro” stagione 4 episodio 10 su Rai Premium alle 22.10

“R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà'” su Sky Cinema 1 alle 23.18

“Un marito per Tillie” su Sky Cinema Romance alle 23.05

“Terminator – Destino oscuro” su Sky Cinema Collection alle 23.15

“Solomon Kane” su Sky Cinema Action alle 23.20

Francesca Trovarelli