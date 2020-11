Stasera in tv, martedì 17 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, martedì 17 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight“, la commedia “Ma cosa ci dice il cervello“, l’action “The Punisher“, il drammatico “Quello che so di lei” e tanti altri.

Stasera in tv, martedì 17 novembre

Stasera in tv, non potete perdervi “The Hateful Eight” (2015), alle 21.20 su Rai 4. La vicenda del film si svolge al termine della Guerra Civile Americana. Due sono i protagonisti iniziali: il cacciatore di taglie John Ruth (Kurt Russell) e la latitante Daisy (Jennifer Jason Leigh). La loro meta è la città di Red Rock (nel Wyoming), dove John potrà riscattare la sua taglia in cambio della consegna della fuggitiva. Una tempesta di neve però si mette sulla loro strada: insieme a due uomini conosciuti lungo la strada, Chris Mannix (Walton Goggins), che afferma di essere il sindaco della città, e l’ex soldato dell’Unione Marquis Warren (Samuel L. Jackson), che ora si è dedicato all’attività di cacciatore di taglie.

I quattro, esausti dall’infuriare dalla tempesta, incontrano così i restanti quattro cercando riparo in una locanda di montagna. I viaggiatori bloccati dalla neve si rendono presto conto che, forse qualcuno non è chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà facile per nessuno raggiungere Red Rock.

Su Canale 5 alle 21.21, andrà in onda “Ma cosa ci dice il cervello” (2019). Paola Cortellesi interpreta Giovanna, una donna apparentemente ordinaria e quasi banale, ma che in realtà nasconde una vita segreta: in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. Dopo una rimpatriata con gli amici di sempre, Giovanna decide di riportare ordine nella vita dei suoi amici, tra situazioni esilaranti e travestimenti assurdi.

Italia 2 trasmetterà un’altra commedia, “Agente Smart – Casino totale” (2008), alle 21.10. Maxwell Smart ha il sogno di vivere le avventure mirabolanti degli agenti operativi dei servizi segreti. La sua occasione arriverà prima di quanto potesse immaginare: una organizzazione criminale minaccia l’identità dei suoi colleghi.

“The Punisher” (2004) sarà trasmesso stasera in tv, alle 21.10 su Paramount Network. Ispirato all’omonimo fumetto Marvel, è la storia di Frank Castle, che decide di vendicarsi con un boss della malavita che ha ucciso senza pietà tutta la sua famiglia.

Canale 9 propone agli spettatori “Fuori in 60 secondi” (2000), con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi e Robert Duvall, alle 21.25. La sfida contro il tempo di un noto ladro californiano che è tornato alla malavita per togliere il fratello dai guai. Randall ha a disposizione 72 ore per rubare 50 auto lussuose e salvare così la vita del fratello Kip.

Se invece avete voglia di un film drammatico su Rai 5 alle 21.01 c’è “Quello che so di lei” (2017). Il film racconta la storia di un’ostetrica, Claire, che sta attraversando un momento difficile della sua vita: è costretta a dover abbandonare il suo lavoro a causa dell’imminente chiusura del reparto di maternità. Tutto cambia quando riceve una telefonata: a chiamarla è Béatrice, la stravagante ed esuberante ex moglie del defunto padre, la donna per cui l’uomo aveva abbandonato la sua famiglia, compresa Claire. Béatrice, dopo essere sparita per ben 30 anni, vuole rivederla perché ha delle importanti notizie da rivelarle: è malata e vuole raccontarle degli antichi segreti. L’ostetrica decide di accettare l’incontro e si trova, così, a dover fare i conti con il proprio passato, con una persona che l’ha fatta soffrire.

Stasera in tv, alle 21.00, su Sky Cinema Action andrà in onda “Il mondo dei replicanti” (2009), con Bruce Willis. La vicenda è ambientata nel futuro, quando l’uomo potrà utilizzare dei surrogati robotici per interagire con la realtà e fare tutto quello che vogliono, comodamente da casa. Tutto sembra perfetto, almeno fino a quando la distruzione di un surrogato non provoca la morte a distanza del suo utilizzatore.

