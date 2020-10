Stasera in tv, lunedì 26 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, lunedì 26 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il thriller “Jack Ryan – L’iniziazione“, la commedia “Onda su onda“, il drammatico “The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca“, “The words” e tanti altri.

Stasera in tv, lunedì 26 ottobre

Stasera in tv non potete perdere l’emozionante “The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca” (2013) su Iris alle 21.00. Grazie all’umile maggiordomo Cecil Gaines, che dal 1957 al 1986 è stato testimone della vita privata e delle vicende politiche di 7 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman fino all’insediamento di Barack Obama, il film percorre la storia dell’America nei suoi avvenimenti principali, dall’assassinio di John F. Kennedy e di Martin Luther King, ai movimenti dei Freedom Riders e delle Black Panther, dalla Guerra del Vietnam allo scandalo del Watergate.

Su Cine 34 alle 21.00 andrà in onda la commedia “Onda su onda” (2015) con la regia di Rocco Papaleo e con Alessandro Gassman. Due uomini, Ruggero il cuoco e Gegè Cristofori, un cantante caduto nel dimenticatoio, si incontrano durante il lungo viaggio per mare di Gegè verso Montevideo dove si dovrebbe tenere un grande concerto per riportarlo sulla scena musicale.

La proposta di Italia 1 per stasera in tv, è il thriller “Jack Ryan – L’iniziazione” (2014) alle 21.20. Nuovo capitolo della serie che ha come protagonista l’analista della CIA, Jack Ryan, ideato da Tom Clancy. Nel film Ryan va in Russia per dare un consiglio finanziario a un miliardario che però lo incastra assegnandogli la responsabilità di un attentato terroristico finalizzato a far collassare l’economia americana. Nel cast Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley e Kevin Costner.

Alle 21.15 su Cielo verrà trasmesso “The words” (2012), con Bradley Cooper e Jeremy Irons. Rory Jonsen, un aspirante scrittore, compie un gesto ignobile: pubblica a suo nome un diario scritto da un altro uomo. Inizialmente tutto procede a gonfie vele, ma all’improvviso pagherà un caro prezzo per essersi impossessato di qualcosa che non era suo.

“Constantine” andrà invece in onda su Italia 2 alle 21.10. Film di genere fantastico racconta di un investigatore con poteri paranormali. La sua missione è quella di sconfiggere il male e arrivare al Paradiso. Il cast è formato da Keanu Reeves, Rachel Weisz e Shia Labeouf.

In tv su Sky Cinema Uno, stasera andrà in onda “Sono solo fantasmi” (2019) alle 21.15. La storia segue le vicende di due fratellastri, Carlo (Carlo Buccirosso) e Thomas (Christian De Sica), che si rincontreranno dopo tanto tempo a Napoli a causa della morte del padre Vittorio. Il maggiore è un ex mago in bolletta, mentre il minore è sotto il controllo e la manipolazione della moglie e del suocero. Al loro incontro al funerale, Thomas e Carlo scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), il quale al primo impatto appare poco sveglio ma si rivelerà la mente del trio appena nato. I tre sperando nell’eredità del padre per un futuro più roseo, si troveranno con le speranze infrante a causa dei numerosi debiti di Vittorio. Per sopperire a questa mancanza, tutti insieme decidono di diventare un gruppo di “acchiappa-fantasmi” fasullo, puntando sulla credulità parecchio diffusa a Napoli.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Io ti cerchero’ – Due padri” su Rai 1 alle 21.25

“Daredevil” – Stagione 3 Episodio 13 u Rai 4 alle 21.20

“Jack Ryan – L’iniziazione” su Italia 1 alle 21.20

“Rise Of The Legend – La Nascita Della Leggenda” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Onda su onda” su Cine 34 alle 21.00

“E poi lo chiamarono il Magnifico” su Rai movie alle 21.10

“The door in the floor” su Paramount Network alle 21.10

“The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca” su Iris alle 21.01

“Gomorra la serie” – Stagione 4 Episodio 3 su TV8 alle 21.30

“Constantine” su Italia 2 alle 21.10

“The Words” su Cielo alle 21.15

“The Librarians” – Stagione 2 Episodio 3 su Spike alle 21.30

“C.S.I. New York” – Stagione 8 Episodio 15 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 21 Episodio 3 su Giallo alle 21.10

“55 passi” su La1 alle 21.10

“Sono solo fantasmi” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“La signora in rosso” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Starship Troopers” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Sei ancora qui” su Rai 4 alle 22.58

“Whiteout – Incubo bianco” su Canale 20 Mediaset alle 23.54

“La legge violenta della squadra anticrimine” su Cine 34 alle 23.03

“Monte Walsh – Il nome della giustizia” su Rai movie alle 23.30

“The Shepherd – Pattuglia di confine” su Paramount Network alle 23.00

“The Blind Side” su Iris alle 23.45

“Escobar – Il fascino del male” su TV8 alle 23.30

“Big Bang Theory” – Stagione 5 Episodio 19 su Italia 2 alle 23.25

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 3 su Spike alle 23.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 7 su Top Crime alle 22.50

“Alice Nevers” – Stagione 11 Episodio 1 su Giallo alle 23.05

“Nato a Casal di Principe” su Rai 5 alle 22.15

“Art of Crime” – Stagione 2 Episodio 5 su La1 alle 23.25

2Annie – La felicita’ è contagiosa” su Sky cinema 1 alle 23.10

“Crucifixion – Il male è stato invocato” su Sky Cinema Collection alle 23.30

“Oblivion” su Sky Cinema Action alle 23.15