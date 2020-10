Stasera in tv, lunedì 19 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, lunedì 19 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “Killer Elite” e “Il negoziatore“, le avventure dell’eroina “Catwoman“, il toccante “Billy Lynn – Un giorno da eroe” e tanti altri.

Stasera in tv, lunedì 19 ottobre 2020

Questa sera in tv non potete perdere il film “Killer Elite” (2011) su Italia 1 alle 21.20 con Clive Owen, Jason Statham e Robert De Niro. In Oman un gruppo di assassini mercenari guidati da Danny (Jason Statham) ha ucciso senza pietà diversi membri delle forze speciali britanniche. Il governo inglese per difendere i superstiti organizza un gruppo speciale di agenti vigilanti, di cui fa parte anche Spike (Clive Owen), che ha il compito di proteggere i suoi compagni sopravvissuti, come il suo ex mentore Hunter (Robert De Niro).

Alle 21.10 su Italia 2 andrà in onda il film di “Catwoman” (2004). La talentuosa Halle Berry veste i panni della scienziata Patience Prince che di notte diventa Catwoman, una misteriosa eroina alla ricerca dell’assassino di suo padre.

Sul canale Tv8 verrà trasmesso “Billy Lynn – Un giorno da eroe” alle 21.30. Il film segue la storia di Billy Lynn, un soldato diciannovenne che rientra a casa dopo essere sopravvissuto alla guerra in Iraq nel 2005. Il ragazzo si rende presto conto di come la guerra venga raccontata diversamente da quello che realmente è.

Su Paramount Network stasera in tv alle 21:10 andrà in onda il film d’azione “Il negoziatore”, con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey. Il protagonista Danny è un negoziatore di casi di rapimento a Chicago che un giorno, ritrovatosi vittima di un complotto, decide di prendere in ostaggio i membri dell’ufficio per gli affari interni.

“Boston – Caccia all’uomo” sarà invece alle 21.10 su La1. Il film ricostruisce il tragico attentato avvenuto durante la maratona di Boston nel 2013. Due ordigni esplodono causando la morte di tre persone. Fbi e polizia si gettano alla ricerca dei responsabili. Nel cast Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman.

Stasera in tv sul canale Sky Cinema 2 alle 21.15 andrà in onda “Terminator – Destino oscuro“. Il film è il sequel diretto di “Terminator 2 – Il giorno del giudizio”. In questa storia ritroveremo anche gli stessi personaggi degli anni ’90 affiancati a nuovi che daranno nuova linfa alla saga. Nel cast ritroviamo infatti Arnold Schwarzenegger, con Linda Hamilton, Mackenzie Davis e Natalia Reyes. Sarah Connor, ormai divenuta un’ esperta cacciatrice di macchine, si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos. A dare la caccia alla giovane, un nuovo modello di cyborg, inviato dal futuro da Skynet.

Per chi ieri sera, domenica, si fosse perso “Van Helsing“, Canale 20 Mediaset lo ripropone in seconda serata alle 23.19.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Io ti cercherò – Fragile” su Rai 1 alle 21.25

“Fire Squad – Incubo di fuoco” su Rai 2 alle 21:20

“Daredevil” stagione 3, episodio 11 su Rai 4 alle 21:20

“Killer Elite” su Italia 1 alle 21:20

“I vichinghi” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Mio fratello è figlio unico” su Cine 34 alle 21.00

“Il mio nome è Nessuno” su Rai Movie alle 21.10

“Il negoziatore” su Paramount Network alle 21.10

“The Blind Side” su Iris alle 21.02

“Billy Lynn – Un giorno da eroe” su TV8 alle 21.30

“Catwoman” su Italia 2 alle 21.10

“Oltre l’oceano” su La5 alle 21.10

“Parla con lei” su Cielo alle 21.15

“Little Murders” stagione 2 episodio 18 su La7d alle 21.30

“The Librarians” stagione 2 episodio 1 su Spike alle 21.30

“C.S.I. New York” stagione 8 episodio 13 su Top Crime alle 21.10

“I misteri di Brokenwood” stagione 6 episodio 4 su Giallo alle 21.10

“Katie Fforde – La felicità di Bella” su Rai Premium alle 21.20

“Boston – Caccia all’uomo” su La1 alle 21.10

“Terminator – Destino oscuro” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Harry ti presento Sally” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“88 minuti” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Gamer” su Rai 4 alle 23.38

“Van Helsing” su Canale 20 Mediaset alle 23.19

“Il cinico l’infame il violento” su Cine34 alle 23.06

“Preparati la bara!” su Rai Movie alle 23.20

“Black Thunder – Sfida ad alta quota” su Paramount Network alle 23.00

“Mandela: la lunga strada verso la libertà” su Iris alle 23.41

“MIIB – Men in Black II” su TV8 alle 23.30

“Big Bang Theory”, stagione 5 episodio 14 su Italia 2 alle 23.10

“Spartacus”, stagione 1 episodio 11 su Spike alle 23.30

“C.S.I. Scena del crimine”, stagione 11 episodio 5 su Top Crime alle 22.50

“Alice Nevers”, stagione 10 episodio 5 su Giallo alle 23.05

“See you in Texas” su Rai 5 alle 22.15

“Stockholm Requiem” su LaEffe alle 23.00

“La rivincita delle bionde” su Sky Cinema Romance alle 22.40

“Terminator Genisys” su Sky Cinema Collection alle 23.55

“Il signore dello zoo” su Sky Cinema 1 alle 23.35

“Bleeding Steel – Eroe di acciaio” su Sky cinema Action alle 23.00

Francesca Trovarelli